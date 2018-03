Ein Grund zum Feiern: 10 Jahre "Juz-Club", die Disco für Menschen mit und ohne Behinderung. Das Jugendzentrum (Juz) um Florian Graf lud zur Geburtstagssause. In deren Mittelpunkt stand Helga Hör, Initiatorin des Juz-Clubs. Zum Jubiläum trugen zwei Männer Helga Hör unter großem Beifall durch ein Rosenspalier. Sie hatte die Idee, eine Disco zu organisieren. Weil ihr Sohn Michael ein ganzes Jahr auf die nächste Party warten sollte, war er nach einer Rosenmontagsparty im HPZ in Irchenrieth traurig. Seine Mutter wusste sofort, was zu tun war: Sie initiierte eine monatliche Disco im Juz, die erstmals am 29. März 2008 stattfand. Obwohl ihr Sohn vor sieben Jahren starb, besucht sie den Juz-Club regelmäßig. "Es ist das treueste Publikum, das man sich vorstellen kann", sagte sie. Gäste von der Lebenshilfe Mitterteich, der Dr. Loewschen Einrichtung, vom HPZ Irchenrieth, aus Maxhütte-Haidhof, Weiden, Schwandorf und Amberg feierten zusammen. DJ Paul Seidel legte heiße Tanzmusik auf. Die Breakdancer Josef Nedved und Michael Kraft lieferten atemberaubende Vorführungen ab. "Für neue Gäste ist der Juz-Club das nächste Mal am 28. April von 15 bis 18 Uhr geöffnet", versprach Helga Hör. Rosi Polland von Höhe 309 unterstützte die Veranstaltung mit 300 Euro, für ihre Mitarbeit geehrt wurde Helferin Rosi Kincl. Bild: rdo