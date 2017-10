116 Mitwirkende, weit über Tausend Zuschauer in drei Vorstellungen, einfache Kulissen und ein großartiges Schauspiel. "Franziskus" begeistert in der Konradskirche - auch Bischof Rudolf Voderholzer.

"Es kann nicht jeder Franziskaner oder Clarisse werden", stellte der Regensburger Oberhirte fest. Aber nach diesem Spiel werde mancher seinen Glauben überdenken, lobte er die "wirklich authentische Inszenierung". In 20 Szenen wurde das Leben des "Suchenden, Besessenen, Liebenden und Bruder Immerfroh" unter der Regie von Hans Hofmann nachgezeichnet."Theater nicht pompös, sondern in einfacher Form, aber mit Inhalt." Das habe er bieten wollen, sagte Hofmann. "Einfach", so wie der Heilige Franziskus. Dieser wurde als Sohn des reichen Kaufmanns Bernardone geboren, entsagte später allen weltlichen Gütern und wählte die "Braut Armut".116 Laienschauspieler im Alter von 4 bis 85 Jahren - darunter auch die 82-jährige Bürgermeisterin a. D. Elisabeth Kraus (als Bewohnerin Assisis) - stammten nicht nur aus der Pfarrgemeinde St. Konrad und vom Theaterverein "D'lustigen Konrader", sondern aus allen Teilen der Max-Reger-Stadt. Auch Stammschauspielerinnen des Maria-Seltmann-Hauses, wie Else Kraus als Metzgersgattin, waren dabei.Sie stellten das Leben des Heiligen nach. Angefangen bei der Taufe des jungen "Francesco" über das leichtfertige Leben in seiner Jugend. Es folgten Krieg und Gefangenschaft, schließlich das Ablegen von Geld und Kleidern. Das Stück zeigte Franziskus' erste Reisen und schließlich seinen Tod im Jahr 1226. "Nur eines spüre ich, Freude und Jubel! Wir singen und singen", sagt Franziskus auf dem Totenbett, eindrucksvoll dargestellt von Max Hegner.In weiteren Rollen: Dekan Johannes Lukas als Papst und als Bruder Barbaro, Pater Mejo Jose als Sultan, Alexandra Lukas als Teufel, Regisseur Hofmann selbst in einer kleinen Rolle als Bäcker. Zu erwähnen sind außerdem die grandiosen Leistungen des evangelischen Posaunenchors St. Markus, der Musiker und des Chors von St. Konrad sowie der zahlreichen Helfer im Hintergrund, deren Arbeit Theatervereins-Vorsitzender Heiner Balk eingangs besonders würdigte. Nach dreieinhalb Stunden gab es frenetischen Applaus.