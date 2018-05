Karl Marx (1818-1883) hat ein gewaltiges Werk hinterlassen und damit einen großen Einfluss auf die Geschichte ausgeübt. Er war einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler, Wirtschaftshistoriker und Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts und dazu ein brillanter Publizist. Eine Reise führte ihn auch nach Bayern.

Kurz und unfreilwillig

Einen Tropfen zu viel

"28 Stunden auf Reise"

Die Rolle als "Heilsbringer der Weltgeschichte" erhielt Karl Marx, erst posthum und verlor sie 100 Jahre nach seinem Tod auch wieder. Doch seine Lektüre lohnt sich - in historischer Einordnung und all seiner spezifischen Begrifflichkeit. Im Übrigen hat schon der liberale Bundespräsident Theodor Heuss in das von ihm mitherausgegebene repräsentative Werk "Die großen Deutschen" (1956) Karl Marx aufgenommen. Einmal hat Karl Marx seine persönliche Reiseroute (1876) auch durch Bayern geführt - nach Nürnberg und Weiden.Mit einer Versammlung am 14. August 1897, bei welcher der Nürnberger Reichstagsabgeordnete Karl Grillenberger sprach, tritt die Sozialdemokratische Partei in Weiden erstmals an eine größere Öffentlichkeit. Ort der Zusammenkunft war das traditionsreiche Gasthaus "Zum Schwan", die sogenannte "Grabenschänke" (gelegen am einstigen Wallgraben der Weidener Stadt-Befestigung). Den Anwesenden war nicht bekannt, dass exakt 21 Jahre vorher - am 14. August 1876 - der Philosoph, Journalist und geistige Vater des Sozialismus, Karl Marx (1818-1883) wenn auch nur kurz und unfreiwillig, in Weiden weilte und sogar im gleichen "Gasthaus" übernachten wollte. Prominentester Gast in der gleichen "Grabenschenke" dürfte zweifelsohne bereits am 9./10. August 1867 der junge Philosoph Friedrich Nietzsche (1844-1900) mit seinem Philologen-Freund Erwin Rohde (1845-1898) auf seiner "Ferienreise in den Böhmerwald" gewesen sein.Karl Marx, seit 1849 in London lebender sozial-engagierter Journalist, Rechtsanwalt und Philosoph, wurde im Alter von einem Galle-Leber-Leiden geplagt und fuhr seit 1874 zur Kur ins böhmische Karlsbad. In seinem Brief vom 19. August 1876 aus Karlsbad, Hotel "Germania" (am Schlossberg 11 - heute: Zámecký vrch 41), an seinen Freund ("Lieber Fred") Friedrich Engels "in Ramsgate" schildert er (freundschaftlich unterzeichnet mit "Dein Mohr") sein "Reiseabenteuer". Die Eisenbahnroute führte ("es war der 14. [August]") über Köln ("von da morgens 6 Uhr ab") nach Nürnberg. Doch kein Quartier war zu finden. Die "Stadt [Nürnberg war] überschwemmt [...] durch Leute aus allen Weltteilen", die zu dem "Bayreuther Narrenfest des Staatsmusikanten Wagner" [= Anspielung auf die Bayreuther Wagner-Festspiele] wollten.Im Bahnhof Nürnberg erfährt Karl Marx, der von seiner (jüngsten) (1855-1898), begleitet wird: "[...] die Karlsbad nächstgelegene Stadt, wohin wir noch transportiert werden könnten, sei Weiden; nahmen tickets für Weiden." Die Familie Marx erlebt auf ihrer Fahrt einen heißen August, "wo es seit 6 Wochen nicht geregnet [hat]". Die Marxens nehmen also den genannten Postzug 420 um 18.40 Uhr und hätten in Neunkirchen bei Sulzbach-Rosenberg eigentlich in den Personenzug 389 nach Weiden umsteigen müssen. Doch Karl Marx und Tochter "Tussy" hatten ein Missgeschick mit der Oberpfälzer Eisenbahn:"Der Herr Kondukteur hatte aber schon einen Tropfen (oder auch mehr) zu viel im Kopf; statt uns aussteigen zu machen bei Neunkirchen, von wo eine neu angelegte Zweigbahn nach Weiden, führte er uns bis Irrelohe (so ungefähr heißt das Nest), von wo wir wieder zwei ganze Stunden (auf der entgegengesetzten Seite der Hinfahrt) zurückzufahren hatten, um endlich um Mitternacht in Weiden anzukommen ..."Karl Marx will in Weiden übernachten und in aller Ruhe am nächsten Mittag mit dem Berliner Schnellzug weiter nach Eger und von dort nach Karlsbad fahren. Aber die Herbergssuche bringt kein Glück. In Weiden "war wieder der einzige dort existierende Gasthof überfüllt." So bleibt den beiden Reisenden nichts anderes übrig, als "bis 4 Uhr morgens auf den harten Stühlen der Eisenbahnstation auszuharren."Um die Nacht endlich abzukürzen, besteigt der Privatgelehrte Dr. Marx mit Tochter "Tussychen, die während der Reise ziemlich leidend war", schließlich einen Güterzug, der auch Personen befördert. Mit langen Aufenthalten an jeder Station kommen sie schließlich über Wiesau, Waldsassen und Umsteigen in Eger nach Karlsbad: "Im ganzen befanden wir uns 28 Stunden auf Reise von Köln bis Karlsbad. Dabei eine schamlose Hitze."Karl Marx hatte sich bis zu dieser Fahrt vom August 1876 nie in Bayern aufgehalten. Nürnberg, die Hochburg der Sozialdemokratie, sollte eigentlich der gewünschte "Rastplatz" sein. Weiden wurde es dann unfreiwillig. Die bald einsetzende "Sozialistenverfolgung" im Deutschen Reich (1878-1890) machte eine weitere Fahrt für den prominenten Sozialisten unmöglich. War Marxens Aufenthalt in Weiden nur von kurzer Dauer und hatte er doch keinen politischen Charakter, so fanden doch seine Ideen über die Sozialdemokratie später auch Einzug in die Oberpfälzer "Max-Reger-Stadt".