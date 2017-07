Über 300 Mitwirkende zählte das Weidener "Stadtschauspiel" 1992. 25 Jahre ist das jetzt her. Zeit für ein Wiedersehen, meinen einige der Akteure von damals.

Weiden. (ps) Darunter sind die Darsteller von Friedrich Nietzsche (Stephan Argauer), Pfarrer Kümmel (Egon Schäfer) und Max Reger (Roland Steger). Sie haben das Heft in die Hand genommen und eine Wiedersehensfeier organisiert. Das Treffen startet am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr am Unteren Markt, hinter dem Alten Rathaus. Dort warten Bierbänke auf die ehemaligen Schauspieler. "Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele kommen", sagt Roland Steger. "Egal, ob im Theaterkostüm oder leichten Bieranzug."Seit 25 Jahren trifft sich das Trio regelmäßig in der Weidener Altstadt, um bei einem Gläschen Wein die Erinnerungen an das damalige Großereignis aufleben zu lassen. Dabei geraten die drei ins Schwärmen über die Kameradschaft, den Spaß und ihre großen und kleinen Rollen beim "Stadtschauspiel". Manchmal stoßen auch der geigende Eremit (Friedemann Kloos), Bürgermeister Schabner (Stefan Reuter) oder die Krähe Kreszenz (Carola Richter) noch hinzu. "Aber einige Mitwirkende laufen uns einfach nicht über den Weg. Die wollen wir jetzt mit dem Wiedersehensfest erreichen", sagt Steger.Pfarrer Kümmel wird sich um das geistige Wohlbefinden der Gäste kümmern. Friedrich Nietzsche hofft: "Wichtig ist, dass alle davon erfahren, von ,B', dem Bilmesschneider, bis hin zu ,W', den von mir persönlich sehr geschätzten Herzog von Friedland, Albrecht Wenzel Eusebius Wallenstein."Max Reger, dem das leibliche Wohl sehr am Herzen liegt, fügt hinzu: "Doch zum Essen sollen alle einen Fresskorb nach eigenem Belieben mitbringen, wir stellen einen Grill auf. Dann kann jeder kredenzen, was er meint!" Für Bier und Wein ist - gegen entsprechendes Entgelt natürlich - gesorgt.