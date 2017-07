In dieser Ausstellung steckten viel Sympathie und Vertrauen: Das unterstrich Stefan Voit, Kulturchef bei Oberpfalz-Medien, am Sonntagvormittag bei der Vernissage im Alten Schulhaus. Unter dem Motto "3 - Nach 30 Jahren" präsentieren dort die ehemaligen Elly-Heuss-Abiturientinnen Susanne Kempf, Karin Voit und Edith Steiner noch bis zum 1. September ihre Arbeiten.

Dabei hatten die drei Klassenkameradinnen weiland gar nicht den ganz dicken Draht zueinander. Der sei erst bei einem Klassentreffen entstanden, als man gemeinsame künstlerische Interessen entdeckt habe, erzählte Kempf. Sie hatte die Ausstellung organisiert. Es sei eine Besonderheit, wenn man so etwas auf die Beine stelle, sagte Stefan Voit. "Ihr habt euch aufeinander eingelassen." So, wie sich der Betrachter auch auf die jeweiligen Bilder einlassen müsse. "Es gibt nur wenige figürliche Darstellungen." Es sei gespachtelt, gekratzt oder einfach nur der Pinsel geschwungen worden, betonte er flapsig. Und so würden die Arbeiten auch präsentiert. "Bei euch gibt es kein Konkurrenzdenken."Edith Steiner wuchs in Weiden-Ost auf. Ihr Vater, ein Dekorationsmaler, beeinflusste sie schon in jungen Jahren. Von Kindheit an begleiteten sie Farben, Spachtel und Pinsel. Seit 25 Jahren lebt sie in München, wo sie freiberuflich als Künstlerin tätig ist. "Über meine Bilder drücke ich mich aus." Sie will in ihren Bildern den spürbaren Raum schaffen.Karin Voit stammt ebenfalls aus Weiden-Ost und studierte Kunsterziehung für Lehramt. Seit 1994 wohnt sie in Ingolstadt und arbeitet dort als Grundschullehrerin. Das Mitglied der Künstlergruppe "Art Experiment" beteiligt sich seit 2016 am Aufbau des Kulturzentrums "KAP 94" in Ingolstadt und ist Gründungsmitglied des Vereins "KulturKAP". Ihre Acryl- und Ölarbeiten orientieren sich am Abstrakten und Experimentellen. Dabei setzt sie auf die Wirkung der Farben. Susanne Kempf organisiert seit zehn Jahren die Wanderausstellung "Denken - Fühlen - Malen". Die Weidenerin hat schon mehrfach in der Max-Reger-Stadt ausgestellt. Zur Malerei fand sie 2006. Sie sieht in ihrer Kunst eine Möglichkeit, sich zu entspannen. "Sie spiegelt wider, was mir durch den Kopf geht, wie ich aufgelegt bin." Farben und Motive müssten einfach raus.In der Ausstellung warten neben zahlreichen Bildern der drei Künstlerinnen auch einige Überraschungen auf die Besucher. Wie bemalte Pflastersteine oder Lithophanien. Die musikalische Umrahmung der Vernissage gestalteten Franz Roidl und Martin Hess.