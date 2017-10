Bunte Lichtspiele bringen beim "Kunstgenuss bis Mitternacht" in diesem Jahr besondere Farben ins Spiel. Nicht nur - wie üblich - am Alten Rathaus und dem Oberen Markt. Sondern auch an bis dato ungewohnten Orten.

Wie zum Beispiel in der Josefskirche. Dort sorgten die wechselnden Farbspiele im Altarraum und im Kirchenschiff für Aha-Erlebnisse bei den Besuchern. Der sakrale Jugendstil-Bau - im Normalfall dominiert vom dunkelblauen Sternenhimmel - erstrahlte in der Nacht zum Samstag abwechselnd Lila, Orange oder Grün. "Kirche in anderem Licht sehen" - unter diesem Motto hatte Pfarrer Markus Schmid dazu eingeladen, einen neuen Blick auf die alttestamentlichen Gemälde im Kirchenschiff zu werfen.Farbige Strahler setzten auch in der Kirche St. Michael die Akteure in Szene: Zum einen die Dialogpartner der "reformatorischen Küchengespräche" anlässlich des Reformationsjubiläums. Zum anderen die Sängerinnen und Sänger des "ChorDiSono", die mit ihrem ergreifenden Gesang für Gänsehaut sorgten.Mit Lichtmalerei à la Picasso tobten sich große und kleine Hobbykünstler im Kunstbau von Irene Fritz aus. Mit weitschweifigen Armbewegungen und verschiedenfarbigen Taschenlampen zeichneten sie Fantasiemuster in die Luft, die per Computer festgehalten und dann als Foto ausgedruckt wurden. Völlig neue Talente kamen da zum Vorschein. Flammende Lichteffekte waren am Stand von Mario Pflaum vor "Betty Barclay" zu sehen. Der Waldthurner setzte die sogenannte Lichtenberg-Technik ein, um mit Hilfe von Strom und züngelndem Feuer bizarre Muster in Holzplatten zu brennen.Insgesamt 45 Geschäfte und Einrichtungen wie Keramikmuseum, Volkshochschule oder Kulturzentrum Hans Bauer präsentierten beim Kunstgenuss 2017 Gemälde, Fotografien, Musik, Führungen, Tänze und dazu Wein, Knabbereien und vieles mehr. Bei 9 Grad zog es selbst um 22.30 Uhr noch zahlreiche Bürger in die Innenstadt, um das Motto von Stadtmarketing Weiden wahr zu machen: "Kunstgenuss bis Mitternacht".(Mehr Bilder vom "Kunstgenuss" im Onetz unter onetz.de/1790745)