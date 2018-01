Singen und Gutes dabei tun - das ist die Motivation von"Singing Witt", dem Chor der Witt-Gruppe. Erst im November fand ein Benefizkonzert zugunsten der dringend sanierungsbedürftigen Kirche St. Sebastian statt. Jetzt übergab der Chor den Erlös in Höhe von 5000 Euro an den Förderverein der baufälligen Kirche.

"Das Konzert war, wie schon so viele zuvor, restlos ausverkauft", berichtet Stefanie Zühlke-Schmidt, Gründerin und Leiterin des Chors sowie Geschäftsführerin Einkauf bei der Witt-Gruppe, begeistert. "Singing Witt"-Konzerte seien grundsätzlich Benefizveranstaltungen.Wolfgang Lindner, Vorstandsmitglied des Fördervereins St. Sebastian, setzt sich mit Herzblut für die Kirche ein. "Bereits seit meiner Kindheit habe ich, unter anderem durch meine damalige Tätigkeit als Ministrant, eine tiefe Verbindung zur Kirche", so Lindner. Auch Notar i.R. Falk Knies, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, bedeutet St. Sebastian viel: "Nicht zuletzt wegen meines Engagements bei den Maltesern entstand in mir der Wunsch im Verein mitzumachen", begründet er seine Motivation, zur Rettung der Kirche beizutragen."Die Sanierung von St. Sebastian ist enorm wichtig, da bereits ihre Statik gefährdet ist", erklärt Lindner. "Verantwortlich und federführend ist bei der Sanierung die Kirchenstiftung von St. Josef - mit Spenden aus der Bevölkerung können wir unseren Beitrag leisten", so Lindner.Etwa Anfang März 2018 werde das Gerüst aufgestellt, so dass die Arbeiten am Gebäude beginnen können. Die Fertigstellung soll nach dem derzeitigen Bauzeitenplan im Oktober 2018 erfolgen. "Herzlichen Dank an ,Singing Witt' für die großzügige Spende - und ein großes Dankeschön auch an alle, die zum Konzert gekommen sind!"