Die eine, eine Schlange, spinnt Intrigen. Der andere faucht wie ein Tiger und fühlt sich wie der King. Ja, am Sonntagnachmittag campt der Dschungel in der Max-Reger-Halle. Mit dem Affenzirkus auf RTL hat das aber wenig zu tun. Viel zu tiefgründig ist das, was sich da auf der Bühne abspielt.

Denn die Darsteller bei "Dschungelbuch - Das Musical" singen ein Hoch auf die Freundschaft, eines auf die Einzigartigkeit eines jeden Lebewesens, auf den Mut und wieder auf die Freundschaft. Große Themen, die aber auch schon die ganz Kleinen im Saal verstehen - dank der Leichtigkeit, mit der sie die Darsteller des Bochumer Tournee- und Kindertheaters "Liberi" den insgesamt 820 Besuchern rüberbringen.Affen tanzen, Wölfe heulen, Geier kreisen: Im Dschungel rund ums Menschenkind Mogli ist tierisch was los. Bemerkenswert, wenn man weiß, dass für diesen Trubel auf der Bühne insgesamt nur sechs Darsteller sorgen. Allen voran etwa Okan Sen als Balu, der Bär. Den Knuddeltyp mit dem kessen Hüftschwung schließen die Kinder - die Vorstellung ist ab vier - sofort in ihr Herz. Augenfällig kommt auch Kaa (alias Anne Berndt), die Schlange, daher. Ihr blaues Catsuit und ihre Versuche, Mogli (Arthur Polle), das Menschenkind, zu verführen, machen etwas her auf der Bühne. Zu grooven beginnt der Saal aber vor allem dank der Affen in rostbraunen Strumpfhosen, die mit Bananen werfen, ihre Rastazöpfe im Rhythmus durch die Luft schmeißen und zum Mitsingen auffordern.Überhaupt wissen gerade die multiplen Persönlichkeiten unter den Musical-Darstellern zu gefallen. Von der fürsorglichen Wölfin über den verrückten Affen bis zum gut gelaunten Geier in neongelben Turnschuhen ist es für Anne Berndt und Loraine Ziemke (auch Namira, das Menschenkind) kein weiter Weg. Beim gemeinsamen Finale aber müssen auch sie sich für eine Rolle entscheiden. Und so tanzen und singen Mogli und Shir Khan, die eben noch mit Feuer gefackelt haben, gemeinsam mit Panter Baghira (Mareike Heyen), Balu, dem Mädchen und der Schlange Kaa. Dann tänzeln die Dschungelbewohner gemeinsam von der Bühne direkt ins Foyer, um Autogramme zu schreiben und für Erinnerungsfotos zu posieren. Der Ansturm ist enorm.Er dürfte größer sein als zuletzt bei einer Autogrammstunde von Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann. Das ist der Mann, der am Sonntagabend beim TV-Dschungelcamp von der Bühne gegangen ist.