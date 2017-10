Der "Lions Club Goldene Straße Weiden" präsentiert die wohl besten und bekanntesten Stimmen Bayerns plus großem Ensemble bei seinem Charity-Weihnachtskonzert 2017. Ausnahmesänger Markus Engelstädter, der inzwischen weit über Bayerns Grenzen hinaus als einer DER Vokalisten gilt, und Steffi Denk, bekannt als "die schärfste Stimme Bayerns" oder auch "Bayerns Soulsister No.1", präsentieren das Christmas Songbook, Seite an Seite mit Weihnachtsklassikern in unkonventionellem Arrangements. Das Publikum darf sich auf eine einmalige Mischung aus internationaler Weihnachtspopmusik und weihnachtlicher Besinnlichkeit mit großen Stimmen freuen. Die Begleitband liest sich wie das "Who is Who" der bayerischen Jazz- und Popszene: Gerwin Eisenhauer (drums), Uli Zrenner-Wolkenstein (bass), Bernd Meyer (piano), Andreas Blüml (guitar), Martin Jungmayer (sax) und den drei "Divettes" als Backup-Chor. Termin ist am am Montag, 18. Dezember, um 20 Uhr im Evangelischen Vereinshaus in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Am Donnerstag, 21. Dezember, ist das Ensemble ab 20 Uhr im VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld zu Gast. Bild: Huber