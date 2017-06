Bei strahlendem Sonnenschein und zahlreichen Besuchern interpretierten am Mittwochabend auf der Sommerserenaden-Bühne im Max-Reger-Park das Duo Annika Fischer und Martin Strasser sowie eine Band unter Leitung von Matthias Baumann Welthits des New Yorker Sängers Billy Joel. Die meisten der Zuhörer wussten, welch hervorragender Songwriter und fabelhafter Pianist Billy Joel ist.

Aber die wenigsten wussten wohl, dass der in den Bronx geborene Musiker Wurzeln bis nach Weiden hat. Sein Vater Helmut war gebürtiger Nürnberger, sein Großvater Karl Amson arbeitete eine Zeitlang bei Witt Weiden, bevor die Familie wegen ihres jüdischen Glaubens vor den Nazis in die USA fliehen musste."A Tribute to Billy Joel" war ein Potpourri aus Hits wie "The Longest Time", "Tell Her About It", "New York State Of Mind" und "Just The Way You Are." Eine Homage an einen ganz Großen der Szene. Ausdrucksvoll interpretiert vom Duo Fischer/Strasser. Am Piano begeisterte Thomas Basy.___Bildergalerie im Internet: