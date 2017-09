Weiden. Es ist schon ein kleines Jubiläum, das gefeiert werden kann: Die "Klein & Kunst"-Reihe im Untergeschoß der Max-Reger-Halle ist in seine 5. Saison gegangen. Dem gelungenen Auftakt mit Peter Finger in der vergangenen Woche folgen bis noch weitere musikalische Perlen:

Dirk Darmstaedter (Donnerstag, 5. Oktober, 20 Uhr): Der Gitarrist trat erstmals 1988 ins Rampenlicht der internationalen Musikszene, als er mit seiner Band "The Jeremy Days" für eine kleine, aber (vor allem für eine deutsche Band) beeindruckende Serie an Hits sorgte. Es folgen viele CDs und Projekte - und jetzt das neue Album "Twenty Twenty". Es fasst diese zwanzigjährige Solokarriere von Darmstaedter als Songwriter mit Gitarre in 20 Liedern zusammen.Tom Liwa (Donnerstag, 16. November, 20 Uhr): Liwa bereichert seit nunmehr drei Jahrzehnten mal solo, mal mit den Flowerpornos die deutsche Subkultur. Es gab Ende 2013 einen Moment, an dem er eigentlich keine Platte mehr machen wollte. Die von ihm unerwartete Kehrtwende kam nach dem Loslassen und den daran gekoppeltem Rückzug. Er fing wieder an zu schreiben. Diese "Veräußerung seiner Gedanken und Emotionen" findet sich nun auf dem neuen Album "Umsonst & Draußen".Ida Gard (Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr): Die Dänin hat mit der Veröffentlichung ihrer hochgelobten Alben "Knees, Feet & The Parts We Don't Speak Of", "Doors" und "Womb" bewiesen, dass die innovative und vielseitige Musikszene im Norden wieder einmal ein besonderes Juwel hervorgebracht hat. Wer Rock 'n' Roll mag, der sexy, sophisticated, schonungslos und witzig zugleich ist, wird die musikalische Reise mit Ida Gard lieben.Diamond Dogs (Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr): Mit Kontrabass, Stromgitarre, Gesang graben die Regensburger Ulrike Dirschl und Philipp Starzinger die Wurzeln des Rock 'n' Roll aus und verarbeiten sie zu ihren Songs. Heraus kommt eine einzigartige Mischung aus melancholischem Roadmovie-Soundtrack und verrucht-verrauchtem Kellerbar-Sound: "Country Noir".Le Bang Bang (Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr): Seit sechs Jahren wagen sich Stefanie Botz und Sven Faller - ausschließlich mit Stimme und Kontrabass bewaffnet - auf Konzertbühnen jeder Größe. Gespannt verfolgt der Zuhörer, wie sich die beiden Akteure aus dem Moment heraus die musikalischen Bälle zuspielen. Da kann es schon vorkommen, dass wer einen vertrauten Songklassiker für eine von Le Bang Bangs fantasievollen Eigenkompositionen hält.Sorry Gilberto (Donnerstag, 15. März, 20 Uhr): Anne von Keller und Jakob Dobers aus Berlin verbinden die Unmittelbarkeit von Folksongs mit der glamouröseren Sprache des Pop, der Grandezza von alten Jazzsingalongs und der schönen Sperrigkeit von Zwanziger-Jahre-Kunstliedern. Mit ihrer Vorliebe für eigentlich technisch ausrangierte Instrumente wie Omnichord, Stylophon, Minicasio und alte Rhythmusmaschinen erzählen sie wie nebenbei eine kleine Geschichte der elektronischen Klangerzeugung und feiern den Charme des Minimalismus.Ulrich Zehfuß (Donnerstag, 26. April, 20 Uhr): "Als das Leben noch nicht losgegangen war" stand Ulrich Zehfuss am Mikro seiner Band "Bunt". Bis 2006 tourten sie auch durch Polen, Italien und Frankreich. Danach folgte eine "bürgerliche Karriere", aus der sich Zehfuss mit seinem Soloalbum "Dünnes Eis" zurückmeldete. Aber vielleicht war es damals auch schon das richtige Leben, als man sich "auf Luftmatratzen durch das Jahr" treiben ließ.Alfred Hertrich (Donnerstag, 5. Mai, 20 Uhr): Das Finale der 5. "Klein & Kunst"-Saison bestreitet Alfred Hertich: Der Gründer des Jazz-Zirkel-Weiden und anerkannter Grafiker und Maler, gilt als Pionier des Jazz in der nördlichen Oberpfalz. In seiner mehr als 50-jährigen Praxis hat Alfred Hertrich seine Spielweise technisch perfektioniert, ohne die Grundkonzeption aufzugeben. Sein Spiel ist immer geschmackvoll und aussagekräftig und geht unter die Haut.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.