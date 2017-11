Von Michael Höllerer

Einer liest, einer singt

Glück im Unglück

Weiden. Halbzeit in der "Sünde". Die Pausenbelustigung sieht dann erst einmal so aus: ein bisschen realsozialistische Zombie-Version einer 70er Jahre Game-Show, auch improvisierte Wohnzimmer-Lesung im Offenen Kanal, präsentiert schließlich vom aalglatt eingegelten Conférencier einer Nepp-Kaffeefahrt. Oder so ähnlich. Und auch wieder nicht. Wer weiß das denn so genau, schließlich ist alles verdreht an diesem Abend, an dem Tiere Menschen streicheln."Tiere streicheln Menschen" - so heißt das Programm, mit dem Martin "Gotti" Gottschild und Sven van Thom unterwegs sind, welches sich ganz knapp so zusammenfassen lässt: Einer liest, einer singt. Du wirst lachen. Das Ganze nennt sich dann Actionlesung, wohl als Abschreckung für piefige Literatur-Snobs, damit solche sich ja nicht in den wilden Streichelzoo verirren, nur um dann mittendrin naserümpfend wie kopfschüttelnd saalverlassend aufzuspringen. Keine Spur davon im wieder mal ausverkauften Josefshaus-Keller: Lesen, singen, lachen. Unkompliziert. Wunderbar. Actionleser Gotti , wenn er nicht auf dem Flohmarkt gefundene Dias zeigt, erzählt schnoddrig berlinerische Geschichten, etwa vom erfolglosen Zerkau-Versuch eines Fettklumpens, und braucht dabei bis zum letzten Text des Abends, bis er etwas findet, in dem es nicht zumindest nebensächlich um Körperflüssigkeiten geht.Hauptsächlich aber berichtet er augenzwinkernd vom Wohl und Weh des Familienlebens, an dessen Anfang Warnungen wohlmeinender Freunde gestanden hätten, von wegen das Leben wäre ein ganz anderes, sobald man ein Kind bekäme. Doch Gotti stellt fest: "Ich führe immer noch das gleiche Leben, es ist nur nicht mehr so schön."Und wie schön oder unschön das dann im Einzelnen ist, davon berichtet er in seinen Reiseaufzeichnungen von der Fahrt in den Familienurlaub in Richtung Ostsee mit Fabeltier-Tochter Isegrim und Frau Sauron (übersetzt wohl in etwa mit "abscheulicher Schrecken"), wenn er sich im Auto gekochte Eier füttern lässt und dann mit dem Ovum im Mund unbedingt knutschen will.Alles in allem aber scheint Gotti ganz zufrieden mit seinem Los und fabuliert entspannt, ein wenig unrasiert und mit Schnurrbart, schmerbäuchig schlicht nur mit Pulli bekleidet, von seinen Abenteuern zu dreien. Ganz anders Musik-Partner Sven: Wie aus dem zuvor schleimig zusammengeknutschten Ei gepellt, mit Anzug und korrektem Haar, sind seine Lieder zwischen Pop und Schlager; zwar natürlich ebenso erheiternd - und doch agiert er als Widerpart und Gegenteil, einer der das große Glück oder Unglück, je nachdem, noch nicht gefunden hat, mittels humoristischer Songs zwar, die aber gleichwohl voller Zweifel sind. So hadert er mit seinem Namen Sven und wäre lieber ein Ronnie, ausgestattet mit Schimanskis Schnauzer und dem Faustschlag eines Bud Spencer.Also hat Sven die Frau fürs Leben noch nicht gefunden, er sucht weiter, zum Beispiel mit einem "Döner in der U-Bahn". Dort findet er eine, die so wie er auch schon früh morgens ein knoblauchgespicktes Fladenbrot verdrückt hat und ist letztendlich aber wieder froh, Glück im Unglück, wenn eine andere dann nicht mit ihm zusammen, sondern getrennt in Urlaub fährt. Ein Urlaub, dieser oder ein anderer, welcher dann in dem Wikipedia-Schlager sowie ureigenen Ängsten kulminiert namens "Hai-Alarm auf Malle". Ein lachendes und ein weinendes Auge. Einer las. Einer sang. Vor Lachen geweint hat schließlich fast jeder. Was für eine Action, die Lesung.

Regensburg. (hou) Er gilt als gegenwärtig schnellster Illusionist der Welt. Der Mann heißt Hans Klok, er stammt aus den Niederlanden und führt sein Publikum in das Reich schier unfassbarer magischer Tricks. Das geschieht im Rahmen einer Show, die sich "House of Mystery" nennt. Dabei werden die Zuschauer von dem 48-Jährigen mit auf eine Reise durch alle Räume dieses mysteriösen Gebäudes genommen. Mit Szenen, die dem Betrachter immer neue Rätsel aufgeben. Nahezu drei Jahre brauchte Hans Klok, um sein Programm bis zur perfekten Reife zu entwickeln. Zur Seite stehen ihm dabei international renommierte Künstler und Artisten. Kloks "House of Mystery" öffnet am Samstag, 13. Januar (20 Uhr), in der Regensburger Donau-Arena seine Pforten.

Amberg. Das "Russische Ballettfestival Moskau" präsentiert den Ballettklassiker "Nussknacker" am Sonntag, 10. Dezember (19 Uhr), im Amberger Congress Centrum und am Donnerstag, 27. Dezember (19.30 Uhr), in der Weidener Max-Reger-Halle. Der "Nussknacker" ist eine beliebte Kindergeschichte, die so weihnachtlich wie der Duft von Bratäpfeln oder das Glitzern von Lametta und verzückt immer wieder Jung und Alt. Das 45-köpfige, preisgekrönte Ensemble um die Ballettmeisterin Leonora Kuwatowa und Solistin Gulsina Mawljukasowa wurde 2006 mit dem Titel "Best Creative Team" gewürdigt und eroberte Theaterbühnen auf der ganzen Welt.

