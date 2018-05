Von Holger Stiegler

Weiden . Zum Auftakt im September 2017 ein Gitarren-Feuerwerk mit Peter Finger, nun am Donnerstag zum Abschluss ein Gitarren-Kontrabass-Hochgenuss mit Alfred Hertrich und Wilfried Lichtenberg: Die "Klein & Kunst"-Reihe 2017/2018 in der Max-Reger-Halle rammt auch in dieses Saison musikalische Pflöcke ein.So feiert also ein genialer Gitarrenspieler seinen Geburtstag: Er steht auf der Bühne und macht das, was er kann und liebt. Und begeistert damit das Publikum. Alfred Hertrich wird am Donnerstag erstaunliche 79 Jahre alt, noch erstaunlicher ist, dass man ihm sein Alter in keiner Weise ansieht. Aber an der Art und Weise, wie er seine edle Gibson-Gitarre (nicht nur Hertrich wird wohl bedauern, dass das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat) spielt, ist unschwer zu erkennen, dass es sich da kein Greenhorn auf der Bühne eingerichtet hat.Das gilt übrigens auch für seinen kongenialen Partner Wilfried Lichtenberg am Kontrabass, denn gemeinsam haben sie zu einer ebenbürtigen "Two way conversation" - so der Name des Programms - eingeladen. "Jazz-Pionier", "Jazz-Professor" und einige Beinamen mehr hat Alfred Hertrich in seiner künstlerischen Karriere schon bekommen. Was auch nicht sonderlich verwundert, denn das Publikum erlebt einen technisch absolut überzeugenden und musikalisch "mit allen Wassern gewaschen" Gitarristen. Lichtenberg, ein Meister am Kontrabass, steht ihm in Nichts nach: Beide widmen den ausgewählten Stücken die höchste Konzentration, einige neue und freie Interpretationen zwischendrin inklusive. Die Instrumente treten miteinander in den Dialog, helfen sich gegenseitig, wechseln sich ab in der Stimmführung. Kreative Gestaltungskunst auf Saiteninstrumenten wird den ganzen Abend über deutlich hörbar - und so schleichen sich Werke wie Jim Halls "Echo" oder Charlie Haydens "Waltz for Ruth" ganz intensiv ins Gehör der Besucher.Hertrich und Lichtenberg, die schon lange Zeit gemeinsam spielen, verschmelzen zu einer harmonischen Einheit, jeder gesteht dem anderen für dessen Instrument den Freiraum zu, der gebraucht wird. Dave Brubeck und Oscar Pettiford sind weitere Komponisten der Jazz-Literatur, denen die beiden Musiker folgen. Eine besondere musikalische Note setzen Hertrich und Lichtenberg mit ihrer Version des Standards "My Funny Valentine" aus dem Rodgers-Musical "Babes in Arms". Viel Applaus für einen durch und durch hochklassigen Instrumental-Abend.