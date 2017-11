Die Sparkasse hat sich ganz der Kunst verschrieben: "Der Spendenbetrag wird auf den Oberpfälzer Kunstverein, Kunstbau Weiden, Kunstverein Weiden und den Weidener Kammerchor aufgeteilt", verrät der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Nord Oberpfalz, Ludwig Zitzmann . Die Erlöse stammten aus dem PS-Sparprogramm und vom Verkauf der PS-Lose. Denn von jedem verkauften Los würden automatisch 25 Cent gespendet."Die 500 Euro für den Oberpfälzer Kunstverein werden direkt in Ausstellungsmaterial investiert", erklärt Vorsitzende Irene Fritz . Auch für das grenzübergreifende Ausstellungsprojekt "metamorph" seien die Gelder wichtig. Bei dieser Ausstellung gehe es um Wandelbarkeit. So sei es umso passender, dass die Spende bei den Kinderworkshops, in Spaß sowie künstlerische Bildung für Jugendliche gewandelt werden könne.Die 500 Euro für den Kunstbau Weiden, dessen Vorsitzende auch Irene Fritz ist, sind ebenfalls gut verplant. "Experimente mit moderner Technik interessieren die Jugend. Ob Fotografie oder Kunst am Computer, die Technik ist kostspielig." So sei das Geld ein Schritt zur Anschaffung oder Anmietung von Kamera und Drucktechnik.Der Kunstverein Weiden will erinnern helfen. "Mit dem Projekt 'Endlager der Erinnerung' will der Verein Gräben schließen", erzählt Vorsitzender Wolfgang Herzer . Die in den 80er Jahren geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf habe einen Glaubenskrieg in Politik und Gesellschaft entfacht. Die 500 Euro würden für Material investiert, welches den Prozess der Aufarbeitung unterstützen solle.Der letzte Verein in der Runde hat erst kürzlich wieder seine Qualitäten bewiesen. Beim bayerischen Chorwettbewerb erhielt der Kammerchor Weiden einen Sonderpreis. "Wir sind glücklich über den Erfolg", erzählt Vorsitzende Marianne Rüb . Der Verein war beim Wettbewerb durch seine besondere Leistung aufgefallen und bekommt nun Gelegenheit, unter professionellen Bedingungen, eine Studioaufnahme beim Bayerischen Rundfunk zu produzieren. Die 1000 Euro sind für Notenmaterial verplant.