Es muss nicht immer Eva Perón sein, die vom Balkon aus die berühmte Andrew-Lloyd-Webber-Arie schmettert. Bei "Don't cry for me Argentina" lassen sich auch Männerstimmen nicht lumpen.

Multinationale Truppe

Hauch von Chippendales

Am Donnerstagabend sind es "The 12 Tenors" in der Max-Reger-Halle, die den Song auf berührende Art und Weise interpretieren.Weiden. Die Sängerformation hat schon so etwas wie ein Jahresanfangs-Abo in Weiden: 2017 waren sie da, 2016 waren sie da und im Januar 2019 kommen sie wieder. Und auch dann wird wohl die Halle so gut gefüllt sein wie am Donnerstagabend, die freien Plätze halten sich nämlich in Grenzen. Was auch nicht sonderlich verwundert, bieten die Herren doch eine beachtliche Show, die das Publikum immer wieder zu Jubelstürmen hinreißt. Klar, den Begriff "Tenor" muss man freilich etwas relativieren - es sind natürlich allesamt ausgebildete Sänger mit guten bis herausragenden Stimmen, die schön anzuhören sind. Aber beispielsweise auch als Bariton darf man bei der Formation dabei sein. "Millennium Tour - Die größten Hits des letzten Jahrtausends" ist das aktuelle Programm überschrieben, darin finden sich natürlich zum Großteil auch die Lieder und Werke, die man bisher schon von dieser "Boygroup" kennt.So entsteht ein Programm, das einen Querschnitt durch das Repertoire der Truppe bildet, die seit vielen Jahren in wechselnder Besetzung unterwegs ist. Multinational ist nicht nur die Auswahl der Werke, sondern auch die Herkunft der Sänger - von Deutschland über England und Italien bis hin zu Polen und Wales. Es wird eine zweieinhalbstündige Reise durch die Musikgenres: von Klassik bis Rock, von Musical bis Schlager.Eröffnet wird mit "Funiculì, Funiculà", einem klassischen Evergreen, der auch gleich die beeindruckende Bühnenpräsenz der Sänger belegt. Abwechselnd moderieren die Sänger das Programm, gerade im zweiten Teil des Abends ist es Alexander Herzog aus Nürnberg, der hier das Heft in die Hand nimmt und immer wieder Scherze einstreut. Und er singt vor allem hervorragend, bestreitet immer wieder Solopassagen und darf den "Clown" der Combo spielen.Die meisten Arrangements - das Original-Stück für zwölf Tenöre muss wohl erst noch geschrieben werden - können überzeugen und verleihen den Liedern einen ganz besonderen Charakter: "Walking in Memphis" und "Sound of Silence" sind zum Beispiel solche Darbietungen, aber auch ein fulminantes "O Sole mio" und Tom Jones' "Delilah". Besonders eindringliche Momente erzeugen die Akteure auf der Bühne mit ihren Interpretationen von Queens "Bohemian Rhapsody" oder Robbie Williams' "Angels". Begleitet werden die Sänger von einer dreiköpfigen Band, die ihre Sache äußerst gewissenhaft macht: Am Piano spielt der Musikalische Leiter James Harrison, an den Drums sitzt Krzysztof Zurad und das Keyboard bedient Robert Wilkinson. In Kombination mit teils kreativen Choreographien zeigen sich die Instrumentalisten und die Sänger, die übrigens stets allesamt gleichzeitig auf der Bühne stehen, von ihrer besten Seite. Auch das Lichtdesign des Abends überzeugt auf ganzer Linie. Da verzeiht man dann auch mal Nummern wie Frank Sinatras "My way" oder das Michael-Jackson-Medley, über deren Umsetzung man sicherlich geteilter Meinung sein kann. Dass sich an einigen Stellen die Klarheit des Gesangs der Lautstärke unterordnen muss, lässt sich wohl nicht vermeiden.Das Publikum feiert mit bei Rockklassiker wie Bon Jovis "Livin' on a Prayer" und Bryan Adams' "Summer of '69", träumt bei Leonard Cohens "Halleluja" und genießt die Puccini-Arie "Nessun dorma" aus der Oper "Turandot". Vor allem das weibliche Publikum kommt beim Halb-Striptease zum Prince-Klassiker "Kiss" auf seine Kosten, ein Hauch von Chippendales durchweht die Max-Reger-Halle. Als letzte Zugabe heißt es "Time to say goodbye", der frenetische Applaus klingt noch lange nach.