Altenstadt/WN. (sm) Die alte Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" ist Altenstadts ältestes Kulturdenkmal. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert, war ursprünglich viel kleiner und dem "Heiligen Martin" geweiht. Später wurde sie dem Patronat "Aufnahme Mariens in den Himmel" gewidmet. Daher trägt sie heute den Namen "Mariä Himmelfahrt".

Etwa um 1500 wurde das Gotteshaus erstmals erweitert, zusätzliche Vergrößerungen folgten im Laufe der Jahrhunderte. Um 1600 entstanden die beiden Seitenaltäre. Das älteste Zeugnis sakraler Kunst in unserer Gegend ist der romanische Fuß des Taufbeckens. Ihn schmücken die vier Evangelisten mit ihren Symbolen.Nach dem Bau der katholischen Kirche "Heilige Familie" im Jahre 1962 verlor die "Mariä-Himmelfahrt-Kirche" ihre Bedeutung als Pfarrkirche. Zudem nagte der Zahn der Zeit an dem Gotteshaus - es verfiel zusehends. Die Renovierung erfolgte von 1989 bis 1991. Im Oktober 1991 wurden der neue Volksaltar und Ambo eingeweiht. Die "Alte Kirche" wird neuerdings während der Sommermonate wieder für Gottesdienste genutzt. Beliebt ist das Gotteshaus auch für Hochzeiten und Taufen.Zur Pfarrei gehört außerdem die Mutter-Anna-Kirche in Mühlberg. Diese Wallfahrtskirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert wurde sie vergrößert und bekam ihre heutige Gestalt. Vor circa 20 Jahren war die Kirche einsturzgefährdet.Mit Hilfe eines Fördervereins gelang es, das Gotteshaus zu retten und von 1996 bis 1999 zu renovieren. Seither werden wieder Andachten, Hochzeiten und gelegentlich auch Gottesdienste in der Wallfahrtskirche gefeiert.