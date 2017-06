Antonie Bäumler präsentiert ihre Werke in der Regionalbibliothek

Mit Bildkomposition und Zentralperspektive hat Antonie Bäumler nichts am Hut. "Ich male ohne Zwänge", erklärt die Künstlerin bei der Eröffnung ihrer Ausstellung "Lustige Geschichten aus dem Leben" in der Regionalbibliothek.

(swi) Authentisch und lebensfroh präsentieren sich ihre Bilder, auf denen es von Menschen, Tieren, Details nur so wimmelt. "Aus der Idee, Gemälde fürs Kinderzimmer zu gestalten, ist das Gewimmel entstanden", verriet die gebürtige Weidenerin. Doch die bewusst kindlich gestalteten Werke kommen auch bei Erwachsenen richtig gut an. "Schau mal, was ich dort noch entdeckt habe", ertönte es unaufhörlich beim Ausstellungsabend. Neben der fröhlichen Suche nach immer neuen Details sorgten auch die charmant verpackten Klischees für große Heiterkeit. Die auf die Leinwand gebannten Alltagsszenen haben es auch Daisy Brenner von der Regionalbibliothek angetan: "Wir freuen uns, die wunderbar dekorativen Werke präsentieren zu können."