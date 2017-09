Arabisch gehört zu den besonders wortreichen Sprachen. Doch Mohamad Firass Hussri und Mahdi Al-Rubaiawi, die Künstler, die am Samstag ihre Ausstellung im Kunstbau eröffneten, können sich in ihrer Heimatsprache nicht weiter verständigen. Sie fangen mit der deutschen Sprache und einem fremden Wortschatz noch einmal von vorne an. Eine Grammatik, in der sich beide zuhause fühlen, ist der künstlerisch-bildnerische Ausdruck.

In ihrer Ausstellung führen die beiden Kunstschaffenden die Besucher durch eine berührende Gedankenwelt. Hussri stammt aus Syrien und lebt mit seiner Familie in einer Wohnung am Rehbühl. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit Malerei und Zeichnung und erzählt in seinen Bildern sowohl von seinem Heimatland Syrien als auch von der Odyssee einer Asylsuche, die ihn über die Türkei und Dänemark nach Weiden brachte. In seinen Malereien arbeitet er mit Bildsymbolen und Bildergeschichten. Seit 2017 ist er Mitglied im Oberpfälzer Kunstverein. Auch der irakische Bildhauer Mahdi Al-Rubaiawi ist dort Mitglied und nahm schon an mehreren Ausstellungen teil. Er hat in Bagdad Kunst studiert und sich auf das Material Ton spezialisiert. In der Unterkunft bei der Kaserne fehlt ihm zwar ein Brennofen, aber er nutzt die Zeit neben seinem Deutschunterricht, um Figuren, Köpfe oder Ton-Sinnbilder zu modellieren. Er verfügt über eine ausgeprägte Formensprache. Hände und Gesichter erzählen von der Suche nach Verständigung und der Sehnsucht nach einem Leben in Normalität.Bis zu einem Leben in Freiheit, wie es für die meisten der Ausstellungsbesucher selbstverständlich ist, ist es für die beiden noch ein weiter Weg. Hussri kämpft mit seiner Familie um ein Bleiberecht, das trotz der beispielhaften Integrationserfolge noch immer in der Schwebe ist. Manfred Weiß, Koordinator der Asylbetreuung, erzählte von seinen ersten Kontakten zu den Künstlern, die ihm gleich zu Beginn erste Kunstwerke ins Büro brachten. Veit Wagner (Integrationsbeirat) betonte die Bedeutung von kulturellem Engagement und künstlerischer Begegnung.Bis 22. Oktober hat die Ausstellung im Kunstbau (Hinterm Wall) jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Oft sind auch die Künstler da. Die Werke sind verkäuflich.