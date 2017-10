Die Ausstellung des Arbeitskreises Kunst hat Tradition. Seit 40 Jahren werde sie "immer am gleichen Tag" eröffnet, stellt Bürgermeister Lothar Höher fest. Und damit sei sie längst auch ein Stück Heimat.

16 Künstler In diesem Jahr zeigen 16 Künstler ihre Werke: Peter Eichler, Marie-Luise Haberl, Christine Kreuzer, Barbara Lindner, Astrid Maier, Gisela Maier, Sonja Bianca Maier, Christine Mößbauer, Daniel Moscikowski, Uwe Müller, Wolfgang Raithel, Hermann Scheuer, Irmgard Schwabe, Margret Seer, Günter Alois Stadler, Gisela Walbrunn und Brigitte Werl. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 12 bis 18 Uhr. (uz)

Günter Alois Stadler eröffnete am Samstagvormittag die 39. Jahresausstellung des Arbeitskreises Kunst im Oberpfalzverein Weiden. Gezeigt werden im Kultursaal des Alten Schulhauses bis zum 29. Oktober Bilder, Zeichnungen, Collagen, Objekte, Keramiken und Kunsthandwerk. Das Motto lautet "Zeit für Kunst". Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Hermann Lang (Akkordeon).Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit den Schönheiten der Kunst. Aufgeschlossen will er Mittler sein zwischen Künstlern und Kunstinteressierten. Ganz im Sinne des Oberpfalzvereins, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Liebe zur Heimat zu fördern. Bürgermeister Lothar Höher bezeichnete die Ausstellung als Tradition. "Wenn man vier Jahrzehnte lang, immer am gleichen Tag eine Ausstellung mit Künstlern aus der Region eröffnet, dann ist das eine." Er appellierte, diese Tradition fortzusetzen. Gerade in Zeiten ständiger Veränderungen sei dies wichtig. Vor allem in Hinblick auf die aktuelle Nachrichtenlage: "Das Einzige, was uns da noch fröhlich und optimistisch stimmt, ist die eigene Heimat mit ihren Traditionen."Die Oberpfalz sei eine der schönsten Regionen Deutschlands, sagte Höher und hoffte, dass dieser Eindruck auch weitergetragen werde. "Alles, was in Zukunft mit Heimat zu tun hat, wird immer wichtiger." Denn was um die eigene Ecke passiert, sei nun mal näher an den Menschen. Früher habe der wirtschaftliche Erfolg im Mittelpunkt gestanden. "Heute ist es die kulturelle Identität." Der Bezug zur eigenen Heimat, zur eigenen Sprache, zum eigenen Volk bekomme eine immer größere Bedeutung. Damit sprach Höher auch ganz im Sinne von Stadtrat Hans Forster. Dank des Oberpfalzvereins, dank des Arbeitskreises Kunst und dank des rührigen Vorsitzenden Stadler würden diese Traditionen gepflegt, würdigte der Bürgermeister.Der Arbeitskreis wirkt auch mit beim "Kunstgenuss bis Mitternacht" mit zwei Künstlerinnen und einer Klöpplerin. Es werden Lose verkauft. Als Preise gibt es Kunstwerke.