Anneliese Hein ist Stammgast bei den Sommerserenaden. Deshalb darf sie den diesjährigen Reigen zusammen mit Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Stadtarchivarin Petra Vorsatz und Gertrud Wittmann. Letztere hat heuer erstmals das Programm zusammengestellt.

Seggewiß erinnerte an die überaus erfolgreiche Konzertsaison 2016 mit meist schönem Wetter. Petra Vorsatz bat die Besucher, Gertrud Wittmann ebenso die Treue zu halten wie deren Vorgängerin Sissy Schneider. Das Eröffnungskonzert gestaltete am Samstag das "Original Salonorchester Marienbad" mit Konzertmeister Jakub Sedlacek und Sopranistin Ivana Oblistilova. Das Repertoire umfasste bekannte Operettenmelodien von Franz Lehar, Johann Strauß bis Vittorio Monti.Zu Gehör kam im Max-Reger-Park aber auch der Musicalsong "Ich hätt getanzt heut nacht" aus dem Musical "My Fair Lady". Das Konzert begann bei herrlichem Wetter mit der Orpheus-Ouvertüre von Joseph Offenbach und endete mit einem Potpourri aus der "Czardasfürstin" von Emmerich Kalman. Erstmals lag ein Buch auf. Dort konnten die Besucher Kritiken abgeben.