Stehende Hitze, Damen, die sich mit Fächern Luft verschaffen, junge Leute in T-Shirts, dazwischen Sprachfetzen in Französisch, Englisch, Italienisch oder Tschechisch: Was klingt wie eine Sound-Postkarte von einer Piazza im Süden, war am Donnerstagabend die Mensa des Kepler-Gymnasiums.

Dort empfing die Stadt ihre Gäste aus den Partnerstädten für ein gediegenes Bürgerfest-Wochenende. Aber eben nicht nur, um auf die Freundschaft anzustoßen. Obwohl manche gerade noch vom Flughafen herhetzten, schaltete im Kepler keiner auf Liegestuhlmodus um. Schließlich traf man sich unter dem Motto "Europa 2020 - kulturelle Vielfalt und Chancengleichheit". Darunter ist viel vorstellbar, eines aber nicht: Fremdenfeindlichkeit und nationale Egoismen. Wie sie dagegen anarbeiten stellten Vertreter aus Issy-les-Moulineaux, Macerata, Marienbad und von "Weiden ist bunt" vor. Durchaus mal humorvoll, etwa wenn Lothar Höher kulinarisch von Weidenern mit Migrationshintergrund schwärmt. "Ohne unsere Italiener wären wir doch längst verhungert." Näheres in der Samstagsausgabe.