"Otto, du begeisterst mich", schwärmt Stadtarchivarin Petra Vorsatz von der motivreichen Otto-Dünne-Ausstellung im Kulturzentrum Hans Bauer. Bei der Vernissage unterstreicht sie besonders den Kontrast seiner Arbeiten.

Der Künstler des Oberpfälzer Kunstvereins hat seine Arbeiten unter den Titel "Druckgrafik hoch 15" gestellt. Alle anderen Überschriften habe er schon durch, meinte Dünne. Auch die hochtrabendsten. Jetzt wolle er thematisch wieder zurück zur selbstbestimmten Einfachheit. Damit sei der Ausstellung kein Zwang auferlegt. Gezeigt wird die gesamte Bandbreite der Kunst, von gegenständlich bis abstrakt.Zu sehen sind sowohl frühe Werke Dünnes, die hauptsächlich in den Tiefdruck-Techniken der Radierung und Aquatinta gefertigt sind und neueste Arbeiten in der Hochdrucktechnik des Linolschnitts. Bei den Linolschnitten trägt zudem mitunter eine starke Prägung, verursacht durch die relativ tiefen Messer- und Hohleiseneinschnitte in den Linol-Druckplatten, zu einem besonderen Erscheinungsbild bei.Dabei erweisen sich die im Material liegenden Begrenzungen der Möglichkeiten nicht als Hemmnis. Im Gegenteil: Die Linien geben der Bildgestalt Halt. Bei den Werken handelt es sich um kleine Formate. Eine ganze Serie von Arbeiten. Mit vielen Variationen zum gleichen Motiv. Wenn man die Striche genau betrachtet, dann sind sie nicht von leichter Hand gezeichnet und geschabt, sondern stimmungsvoll in vielen Farben und Schattierungen gedruckt.Das Blatt Papier: ein sehr ergiebiges bildnerisches Material. Oder wie es Petra Vorsatz ausdrückte: Durch das Papier kommt die Struktur dazu. Sie wisse um die Vielfalt der Ergebnisse beim Papierschöpfen. "Otto Dünnes Papier ist schön und Teil des Schmuckwerks." Ergänzend zu den Farbschöpfungen zeigt Dünne auch viele schwarz-weiße Vorabdrucke.Als besonderer Blickfang dient in der Mitte des Raumes das Bild "Atemberaubende Kurven", eine Radierung, gedruckt - und das ist das besondere daran - auf edlem Wildleder. Und natürlich, zur Ausstellung passend, mit 15 Zentimeter Durchmesser. Für Bewunderer sind extra zwei Stühle bereit gestellt. Dazu eine Anordnung von fünf Tonköpfen. Ein weiterer Bereich der Ausstellung ist gekennzeichnet durch die Deutlichkeit des Gegenständlichen. Nirgends gibt es verschwommene Formen. Im Gegenteil: Der Pinselstrich ist fein. Ideallandschaften mit viel Räumlichkeit. Kein Utopia.