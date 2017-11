Ihre Exponate nennt Iwona Reichel liebevoll "Kunstmalerei für die Seele". Bilder und Collagen unterschiedlicher Stilrichtungen, handgemalt mit feinem Pinselstrich oder montiert: Uhren, eine Schere neben dem engen Korsett, auch humorvolle Gemütlichkeit.

Das Leben lacht ihr entgegen. Reichels Werke sind derzeit in der Galerie im "Alten Schulhaus" zu sehen. Beim "Kunstgenuss bis Mitternacht" konnten die Besucher schon mal hineinschnuppern. Als kleines Mädel, aufgewachsen in den polnischen Masuren, hat Iwona Reichel bereits mit dem Malen begonnen. So richtig zu Pinsel und Farbe habe sie aber erst vor elf Jahren gegriffen, berichtet sie. Doch inzwischen ist ihr Hobby zum Beruf geworden.Seit über 30 Jahren lebt die Künstlerin in Deutschland. Ihre Bilder entstehen allesamt in ihrem Haus in Neunkirchen, wo sie sich unter dem Dach ein kleines Atelier eingerichtet hat. Dort arbeitet und experimentiert sie mit natürlichen Materialien, wie Farbe, Blattgold, Struktursand, Metall und Papier.Iwona Reichel ist Autodidaktin, eine künstlerische Ausbildung hat sie nie genossen. Alles, was sie kann, hat sie sich selber beigebracht oder sich über Bücher angeeignet. Vor allem die Techniken. Ihre Bilder spiegeln Humor wider, regen aber auch zum Nachdenken an. Immer wieder geht es um Nostalgie. An der linken Wand hängt das einstige Hollywood-Sex-Symbol Marilyn Monroe, dargestellt in ihrer berühmtesten Pose, mit wehendem Rock über einem New Yorker U-Bahn-Schacht. Daneben ein wunderbarer Charlie Chaplin mit Libellenflügeln. Diese Motive sollen an ihre Anfänge erinnern, längst hat sie sich von Menschendarstellungen verabschiedet.Worte und Sprichwörter geben heute ihren Bildern als erzählerische Mittel Gestalt. "Clavis sapientiae" - der Schlüssel der Weisheit, verziert mit vergoldeten Schlössern und Türöffnern. "Tempus fugit" - die Zeit eilt dahin. Ein Gedanke eingerahmt in Chronometern und alten Zahnrädern. Bilder, welche den ahnungslosesten Träumer wecken. Ihre "Memories" zeigen eine Wand vergilbter Porträts und wenn sie sich mit dem Thema "Lettre d'Amour" beschäftigt, dann tut sie dies mit Tintenfass und Federkiel.Längst ist aus dem kleinen Mädchen aus den Masuren eine Künstlerin geworden, die auf den Schwingen ihrer Fantasie Blicke erhascht, die anderen verborgen bleiben. Vieles erinnert den Betrachter an eine Zeitreise. Wie etwa das Motiv der Oberkellner, die Pinguinen gleich, mit einem Champagner-Frühstück aufwarten. In ihren Textillustrationen, wie Liebesbriefen und Liebesgeständnissen, blickt sie tief in die Seele hinein. Die Liebe als Kunstform begeistert die Künstlerin, seit sie 2011 in Paris weilte. Iwona Reichel steht für die feinen Dinge des Lebens. Für eine Räumlichkeit ohne enge Grenzen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Ende November.