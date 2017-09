Wenn psychisch kranke Menschen wieder gesund werden, ist das ein langer Weg. Eine Ausstellung in der Regionalbibliothek erzählt ihre Geschichten.

Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Regionalbibliothek ist bis zum 6. Oktober von Dienstag bis Samstag geöffnet. Am 27. September und 4. Oktober , jeweils ein Mittwoch, gibt es eine Führung des Sozialteams. Hierfür bitte vorher eine Uhrzeit vereinbaren unter Telefon 09631/60050 oder E-Mail stz.nordoberpfalz@sozialteam.de. (pish)

Sie hatte Depressionen und war deswegen lange Zeit in Behandlung. Die Oase Weiden ist für sie inzwischen zum zweiten Zuhause geworden. Seit sie regelmäßig dorthin geht, empfindet sie wieder Lebensfreude. Ihre persönliche Geschichte teilte eine Nutzerin der Sozialteam-Tagesstätte bei der Eröffnung der Ausstellung "Die Hoffnung trägt - Psychisch erkrankte Menschen und ihre Recoverygeschichten". Zum 25. Geburtstag zeigt das Sozialteam die Wanderausstellung in der Regionalbibliothek. Sie soll Hoffnung spenden, denn bei psychischen Erkrankungen fehlt Betroffenen und deren Angehörigen oftmals die Zuversicht auf Besserung der Situation. Was es mit "Recovery" auf sich hat, erklärte die Leiterin des Soziotherapeutischen Zentrums Nordoberpfalz Gabriele Englmann bei der Eröffnung am Dienstag: "Eine wesentliche Grundlage der Recovery-Bewegung sind Selbstzeugnisse von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die gesund geworden sind, beziehungsweise die trotz der Erkrankung einen großen Teil ihres Lebens als gesunde Menschen leben." Das Konzept sei "eine alternative Art der psychiatrischen Behandlung", erklärt Englmann. Die Recovery-Geschichten sind auf zwölf Bannern im ersten Stock der Regionalbibliothek zu sehen.Auch Bürgermeister Lothar Höher und der stellvertretende Neustädter Landrat Albert Nickl sprachen. Ein Geburtstagsständchen, begleitet von der Musikgruppe der Oase, durfte zum Jubiläum des Sozialteams natürlich nicht fehlen.