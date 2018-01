Einen ganzen Abend lang Musik von den Beatles, Rolling Stones, Elvis und den Hollies: Die "60's Revival Party" ist wie eine kleine Zeitreise in die 60er Jahre - und das im Evangelischen Vereinshaus in Weiden. Hier fanden vor 50 Jahren schon die legendären "Cola-Bälle" statt. Die beiden Bands "Back Beat" und "RockConnection" spielen am Rosenmontag, 12. Februar, den ganzen Abend Lieder aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Und zwar abwechselnd, so dass die Tanzfläche niemals leer sein muss. An zwei Bars werden Besucher mit Kult-Getränken aus den Sechzigern versorgt, während Petticoats und Minikleider über die Tanzfläche wirbeln. Plateauschuhe, schmale Lederkrawatten und Schlaghosen sind gefragte Accessoires an diesem Abend. Karten gibt es bei der "Der neue Tag" in Weiden, auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.