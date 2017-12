Ballhausorchester an Neujahr

Sänger und Conferencier Peter Wittmann gastiert am Montag, 1. Januar , mit seinem Ballhausorchester in der Max-Reger-Halle. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Wittmann entführt den Zuhörer mit gepflegter Eleganz und unterkühltem Charme in die schillernde Welt des Schlagers und Chansons der 20er-Jahre. Mal Stilecht im Frack mal im Ferrari-roten Anzug, stets gewürzt mit einem Schuss Ironie und Glamour bringt er unvergessliche Evergreens dar. Karten: NT-Ticket-Vorverkaufsstellen; www.nt-ticket.de. Bild: Ballhausorchester