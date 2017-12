Weihnachten steht vor der Tür, das alte Jahr geht zu Ende. Und die Vorfreude auf 2018 wird vielerorts spürbar. Ein guter Start kann einmal mehr das Neujahrskonzert mit Peter Wittmann, dem Ballhausorchester und dem Salonorchester sein.

Altbekanntes und Neues

"Großes Kino"

Am Montag, 1. Januar, heißt es um 19.30 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle bei der Kleinkunstbühne "Küssen kann man nicht alleine!". Schlager, Chansons und Couplets aus mehr als hundert Jahren stehen diesmal auf dem Programm des beliebten Orchesters mit dem singenden Kardiologen Peter Wittmann.Das Programm der diesjährigen Gala reicht von bekannten Liedern von Max Raabe, Heinz Erhard Otto Reuter, Bert Brecht und Kurt Weil, über Friedrich Holländer, Ulrich Tukur, Jaques Brel, Georg Kreisler, Ludwig Hirsch, Cole Porter oder Stephan Sulke bis hin zu Udo Lindenberg. "Es geht um Liebe, das Leben, Menschen und Begebenheiten, Begegnungen und Situationen" erläutert Peter Wittmann. Und all dies verpackt in bekannte und manchmal weniger bekannte Musikstücke. Manch skurriler Text wird das Publikum wieder in bewährter Weise in den Bann ziehen. Ein Beispiel gefällig? "Wir halten uns nur bei den Augen, wir halten uns nie bei der Hand, wenn andere Leute uns fragen, dann sind wir nur flüchtig bekannt..." Und schon stellt sich die Frage, wie diese Beziehung fortschreiten mag. Weitere beliebte Titel werden beim Konzert geboten: "Mir ist so morbide", "Ladykiller", "Bitte geh nicht fort" oder "Wenn die Igel in der Abendstunde". Witzige kleine Geschichten durchziehen den Abend, werfen mit amüsanten Texten stets neue Fragen auf. Selbstverständlich tritt Sänger Peter Wittmann nicht alleine auf, seine Musiker kommen voll zum Einsatz. Zwischen den einzelnen Musikstücken wird Sänger Peter Wittmann in die Rolle des Conférenciers schlüpfen. Bei einigen Stücken wird als Gast die Sängerin Viola Robakowski auftreten.Bei Auftritten in früheren Jahren urteilte die Presse begeistert: "Da schmachtete Peter Wittmann mit seinem auch im Tenorfach begabten Bariton zu schmusenden Geigenklängen..." (Süddeutsche Zeitung) und "... Wittmann und sein Orchester sind selbst zu großem Kino fähig." (Fürther Nachrichten).Eines steht fest, diese Veranstaltung sollte man sich nicht entgehen lassen. Übrigens, kleiner Tipp schon jetzt: Am Sonntag, 22. Juli 2018, gibt es in der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart ein weiteres Konzert mit dem Ballhausorchester, es ist verknüpft mit der Vernissage der neuen Ausstellung der Reihe "Denken - Fühlen - Malen" mit Bildern von Künstlern mit Multipler Sklerose.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de sowie Abendkasse.