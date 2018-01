"Razzz" ist das erste Musical der Welt, dessen Songs und Sounds nur mit dem Mund gemacht sind. Live! Kein Playback, keine Fakes - Nur Beatbox! Der zum Leben erweckte Comic kommt jetzt nach Weiden.

Dieses außergewöhnliche Musiktheater, in dem die vierköpfige Besetzung in die verschiedensten Rollen schlüpft, "Razzz - Das Beatbox-Musical " ist am Montag, 22. Januar (19.30 Uhr), auf Einladung der Kulturbühne in der Max-Reger-Halle zu erleben.In der Geschichte auf der Bühne geht es um Zak: der will einfach schlafen und weiterträumen. Doch da gibt es keine Chance, denn der fiese Alltag kommt gnadenlos auf ihn zu. Ma weckt ihn auf, sein bester Kumpel Mac kommt vorbei, um ihn abzuholen. Denn Zak muss heute früh zum Jobcenter. "Mann, wieder ein Vortrag, wieder viel heiße Luft, als würde sich dadurch was ändern", denkt sich Zak. Doch heute wird alles anders.Das Publikum begleitet die Hauptperson Zak und seine Freunde Mac, Greg und Ben Bag durch einen kompletten Tag - einen Tag, der nicht im Geringsten so verläuft, wie Zak es gern hätte. Für die Zuschauer gibt es eine ganze Menge für die Augen und auf die Ohren, versprechen die Verantwortlichen. Die Kulturredaktion hat sich im Vorfeld mit Karl-Heinz Haase vom "Razzz"-Team über die Kunstform Beatbox und die Comicsprache unterhalten.Karl-Heinz Haase: Beatbox ist die Kunst, Musik mit dem Mund zu erzeugen. Geräusche, Instrumente, Stimmen, Sounds und Songs: bei uns sind dies atmosphärische Klangwelten bis hin zu orchestralen Kompositionen mit Elementen von Jazz zu Schlager über Hip Hop bis zu Elektrofunk. Das Gerüst mit dem roten Faden gibt eine Theatergeschichte mit Dialogen, Lieder und Choreografien. Die musikalischen Arrangements und die Story sind untrennbar miteinander verwoben zu einer neuen Kunstform, dem Beatboxmusical.Razzz (englische Aussprache) ist Comicsprache. Der Begriff steht in vielen Comiczeichnungen für Straßenlärm. Wir haben den Namen gewählt, weil er cool klingt und auf die Ursprünge von Beatbox und auch Theater als Straßen- beziehungsweise Volkskunst hinweist.Angefangen hat alles bei einem Casting. Die Idee unseres Regisseurs war es, ein Beatbox-Musical, eine Art völlig neuartigen Musiktheaters zu entwickeln, auch wenn sich zu Beginn niemand damals wirklich vorstellen konnte, was genau dabei herauskommen würde. Es hat lange gedauert, war manchmal mühsam, aber hat viel Spaß gemacht. In der gegenwärtigen Formation arbeiten wir seit 2012 zusammen.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de undan der Abendkasse.. Schüler zahlenan der Abendkasse 6 Euro!

Bild: Daniel Koch