Bereits der Name dieser Tanzshow versinnbildlicht die Begeisterung für den irischen Stepptanz. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt sie "Die Tanzwütigen".

Ja, die Iren können das Tanzen, Singen und Spielen nicht seinlassen. Es liegt ihnen im Blut. Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin - also in Irland - zu sein. Am Samstag, 12. Mai, gastiert "Danceperados of Ireland" um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb