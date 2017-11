Die Nordoberpfalz musikalisch ganz vorne: Beim Bayerischen Chorwettbewerb mit 42 Gesangsgruppen geht der Weidener Kammerchor als Außenseiter ins Rennen - und überrascht. Das Ensemble unter Leitung von Peter Pollinger erhält einen begehrten Sonderpreis des Bayerischen Rundfunks.

Mit "gutem Erfolg"

Auf dem richtigen Werk

Weiden/München. Eigentlich war für Chorleiter Peter Pollinger der Gedanke an den Landeswettbewerb so weit weg, dass ihn Kammerchor-Vorsitzende Marianne Rüb erst noch im freundschaftlichen Gespräch für diese Idee gewinnen musste ... Die mehr als 40 Sänger des in der Region bekannten Ensembles nehmen monatelange Probenarbeit auf sich, mit bis zu drei Abenden in der Woche.Neben dem Pflichtwerk "Adios Nonino" des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla gilt das intensive, ambitionierte Üben der anspruchsvollen Interpretation und kniffligen Melodieführung von Liedern quer durch die Jahrhunderte: vom Barock über die Romantik bis zur Neuzeit - "Fire, Fire" von Thomas Mortey, "Wach auf, meins Herzens Schöne" von Ralph Hoffmann, "Northern Lights" von Ola Gjeilo und schließlich als diffiziler Höhepunkt "Der Falke", opus 93, des Komponisten Johannes Brahms. Stringent vorgegeben sind mindestens 15 Minuten Aufführungszeit, höchstens jedoch 20 Minuten.Die singbegeisterten Laien-Akteure aus Weiden messen sich in den Münchener BR-Studios mit überwiegend semiprofessionellen Chören und ausgebildeten Sängern aus dem Freistaat: eine echte Herausforderung. Die prominent besetzte Jury mit dem "Who is who" der bayerischen Musikszene attestiert den Weidenern bei ihrer erstmaligen Teilnahme am Landes-Ranking "guten Erfolg" in der Kategorie A 2.Die Benotung umfasst die Skala "sehr guter Erfolg", "guter Erfolg", "Erfolg" und "teilgenommen". Obwohl der Kammerchor ein wichtiges Kriterium des Sonderpreises verfehlt (21 Punkte, "sehr gut"), sind Fachjury und die Tonmeister des Bayerischen Rundfunks von der Leistung dermaßen beeindruckt, dass sie dem Ensemble einen der vier begehrten Sonderpreise zusprechen."Der Chor aus der Oberpfalz überzeugte in diesem Wettbewerb durch einen sehr weichen, homogenen Klang und die ausgezeichnete Intonation", heißt es in der Laudatio. Die Freude im Chor - mit Leiter Peter Pollinger und Vorsitzender Marianne Rüb an der Spitze - fällt natürlich überschwänglich aus. Von dem Sonderpreis erfahren sie erst am nächsten Tag, quasi "posthum". "Ich bin froh über unsere Teilnahme an diesem offiziellen Wettbewerb des Bayerischen Musikrats. Den Sonderpreis sehe ich als Bestätigung, dass der Kammerchor auf dem richtigen Weg ist", sagt Pollinger gegenüber Oberpfalzmedien.Aber auch Gutes kann man verbessern: "Wir müssen noch stabiler werden." Der gesundheitlich angeschlagene Chorleiter stellte sich übrigens trotz eines Bandscheibenvorfalls dem großen Vergleichs-Singen..Der von der Jury als "besonders förderungswürdig" erachtete Weidener Kammerchor fährt in den nächsten Monaten erneut nach München. Der Sonderpreis beinhaltet nämlich eine professionelle Aufnahme im Studio I/II des Bayerischen Rundfunks. Dabei sind ausdrücklich Lieber erwünscht, die nicht beim Wettbewerb vorgetragen wurden. Am vielfältigen Repertoire mangelt des dem Kammerchor bestimmt nicht.