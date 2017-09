Von Reinhold Tietz

Weiden. Ein so hochinteressantes Konzertprogramm nicht nur auf der CD, sondern in der Realität zu erleben, ist schon ein besonderes Ereignis. Es handelt sich um den Liederabend "Max Reger und das Lied um 1900" bei den Max-Reger-Tagen. Sopranistin Victoria Granlund und Pianistin Stacey Bartsch interpretieren am Samstag im Alten Rathaus 27 Lieder, die vor und nach 1900 entstanden sind: zwölf Gedichttexte, die den Gesängen als Vorlage dienen. Neun davon wurden jeweils von Max Reger und einem anderen Komponisten vertont, drei davon von Reger und zwei anderen Tondichtern.Eine solche Gegenüberstellung hört man äußerst selten. Umso faszinierender ist die Erkenntnis, wie verschieden die einzelnen musikalischen Auslegungen des gleichen Textes ausfallen können. Als Moderator führt Stefan Gasch in das Programm ein und weist darauf hin, dass parallele Vertonungen ein breites Spektrum von Ideen aufzeigen können. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Kunstlied allmählich zum gefragten Publikumsmagneten. Deshalb wurden auch gleiche Texte von verschiedenen Tonsetzern zu Liedern gestaltet.Als erstes Beispiel erklingt "Der Himmel hat eine Träne geweint" in der romantisierenden Verklärung von Robert Schumann (op 37/1). Regers Vertonung (op 35/2) klingt wesentlich geheimnisvoller und geht eindringlich auf einzelne Textaspekte ein. Es schließt sich an "Der Tod, das ist die kühle Nacht". In der Vertonung von Johannes Brahms (op 96/1) ist das kein Abschied vom Irdischen, sondern die Hoffnung auf "Liebe" am nächsten Tag.In der Harmonie und gleichzeitig in der Darstellung der Aussage erscheint Regers Musik (WoO VII/21) wesentlich komplizierter und auf die Einzelheiten des Inhalts genauer eingehend. "Vom Küssen" handelt das Lied von Walter Courvoisier (op 6/2) und Max Reger (op 23/4), wobei die Bedeutung von Küssen im "Mai" und im "Herbst" bei Reger sehr intensiv gedeutet werden.Auch "Nächtliche Pfade" von Ludwig Thuille (op 7/5) und Max Reger (op 37/5) führen "Dir entgegen", zeigen also Sehnsucht auf, die musikalisch intensiv beim Oberpfälzer Komponisten erfasst ist. Thuille bleibt eher allgemein. Stürmisch die Darstellung einer "Begegnung" sowohl bei Hugo Wolf wie auch Max Reger (op 62/13).Im zweiten Block werden vier Lieder von Richard Strauss den Vertonungen von Max Reger gegenübergestellt. Während Strauss mehr Gesamtstimmungen gestaltet, setzt Reger eher die Einzelaussagen musikalisch um. Das gilt für "Du meines Herzens Krönelein" (St op 21/2, R op 76/1) wie für "Wiegenlied" (St op 41/1, R op 51/3), "Morgen" (St op 27/1, R op 66/10) und "Ich schwebe" (R op 62/14, St op 48/2).Im dritten Block werden drei Lieder von Max Reger der jeweiligen Vertonung von zwei anderen Komponisten gegenübergestellt. Das betrifft die "Waldseligkeit", in Musik gesetzt von Conrad Ansorge (op 17/2), Max Reger (op 62/2) und Richard Strauss (op 49/1). Ansorge vertont melodiös, Reger geht auf Einzelheiten ein, Strauss erzeugt hymnische Klänge. Ebenso erzeugen die abschließenden zwei Lieder verschieden Stimmungen. So "Im Arm der Liebe" von Max Reger (op 48/3), Joseph Marx und Alban Berg, wie auch "Fromm" von Anton Webern, Max Reger (op 62/11) sowie Alban Berg.Bei Liedern bietet sich die 12-Ton-Technik nicht sofort an, außerdem sind das Jugendwerke von Marx, Webern und Berg. Viele dieser Lieder tauchen nicht allzu oft in Konzertprogrammen auf, sie sind Entdeckungen des Abends und frappieren in ihrer Unterschiedlichkeit die Zuhörer. Also ein hochinteressanter seltener Konzertgenuss!