"November" heißt eines ihrer besten Lieder, "November" heißt auch ihr neues Live-Album, und eigentlich klingt jetzt so ziemlich alles bei "Klez.e" nach: November. Nach Herbst also, nach beginnendem Ende, nach ungemütlicher Kälte, nach Totenmonat.

Insofern mochten Tobias Siebert und seine Berliner Band auf den ersten Blick nicht so recht in den Weidener Frühling passen, als sie ihren nebligen Darkwave durch die Juz-Disco wabern ließen. Auf den zweiten Blick schon. Denn drei der Songs, die das Trio damals mitgeschnitten hat, finden sich auf "November" wieder, einem üppigen Doppel-Album, gerade erschienen bei "Staatsakt/Universal Music".Es ist die Platte zu einer Tour zu einer Platte, mit der Siebert seinem Lieblingsalbum "Disintegration" von "The Cure" huldigte. Will heißen: Keyboardwände, verhallte Gitarren, traurige Melodien, Lyrik über ein Dasein auf der Schattenseite. Keine leichte Kost. Dem Konzept ordneten sich im Konzert auch ältere "Klez.e"-Songs unter wie "Am Grund der tiefgrünen See", "Im Raum mit Toten" und "Wir ziehen die Zeit", die drei Lieder, die es vom Weidener Juz aufs Live-Album geschafft haben. Entsprechend stolz sind die Jungs vom "Sündikat", die das Gastspiel des Trios organisiert haben. Mit Blick auf die Ursprungsorte anderer Mitschnitte auf "November" stellt Lukas Höllerer fest: "München: 2 Songs, Regensburg: 2 Songs - Weiden: 3 Songs!" Und damit liegt die Max-Reger-Stadt - zumindest bei diesem "Klez.e"-Vergleich - zusammen mit Berlin und Hamburg an der Spitze.Höllerer und Christian Gold bedienten an jenem März-Abend das Mischpult. Dass sich nur ein Grüppchen Fans in die Trockeneisnebel-Grotte im Juz-Untergeschoss wagen wollten, hört man den Aufnahmen nicht an. Vor ungleich größerem Publikum spielte "Klez.e"-Chef Siebert übrigens davor auf dem Schafferhof und danach im Juz-Saal - beide Male mit seinem Folkpop-Soloprojekt "And The Golden Choir". Bei letztgenannter Gelegenheit trat er als Anheizer beim Abschiedskonzert von "William's Orbit" auf, Höllerers und Golds Ex-Band, deren Album "Once" der Berliner produziert hat. Und das wäre doch eine schöne Dezember-Platte, pünktlich zu Weihnachten: "And The Golden Choir live in Weiden and Neuhaus", oder so.