Berliner Kriminal Theater gastiert am 10. Oktober mit dem Klassiker „Die Zwölf Geschworenen“ in ...

Es ist der heißeste Tag des Jahres. Ein Gewitter liegt in der Luft. An diesem Tag findet der letzte Tag eines schwerwiegenden und an sich eindeutigen Mordprozesses mit schier erdrückender Beweislast statt: Ein 17jähriger aus einem Slumviertel hat im Streit seinen Vater mit einem extrem auffälligen Springmesser erstochen.

Die Anklage präsentierte zwei glaubhafte Zeugen. Beide haben den Jugendlichen bei der Ausführung der Tat beobachtet und ihn kurz darauf wegrennen gesehen. Reginald Roses Stück "Die Zwölf Geschworenen" setzt mit dem Ende der Verhandlung ein, als sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen. Zwölf New Yorker Männer und Frauen völlig unterschiedlichen Charakters und Temperaments haben als einzige Gemeinsamkeit, bestimmt worden zu sein, in diesem Mordprozess einen einstimmigen Schiedsspruch zu fällen - in einem engen, von der Außenwelt abgeschlossenen Raum.Am Dienstag, 10. Oktober (19.30 Uhr), gastiert das Berliner "Kriminal Theater" mit dem Stück in der Max-Reger-Halle. Dies ist gleichzeitig der Start in die neue Theatersaison der Kulturbühne. Die Kulturredaktion hat sich mit Intendant Wolfgang Rumpf, der auch Regie führt, unterhalten.Wolfgang Rumpf: ... darin, dass es für mich ein Lehrstück für Demokratie ist. Die Demokratie muss noch immer - vielleicht sogar immer mehr - verteidigt werden. "Die Zwölf Geschworenen" erzählt davon, wie jemand verantwortungsvoll sein Recht einfordert, reden zu können.(lacht) Stimmt. Wir verdienen unser Geld mit der Bekämpfung des "Bösen", also mit der Auflösung von Kriminal-Fällen.Das kann ich so nicht sagen, wir machen die Erfahrung, dass wir überall volle Häuser haben und dass wir von den meisten Veranstalter außerordentlich freundlich aufgenommen werden.Ich persönlich mag schon die modernere Kriminal-Literatur, wenn sie denn literarisch ist - was ja nicht immer der Fall ist.