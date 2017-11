Ungehobelt, ohne Manieren und machtgeil - so kommt der Gangsterboss Arturo Ui daher. Und es ist nicht allzu schwer, in ihm ein Sinnbild für Adolf Hitler zu sehen. Dem Hessischen Landestheater Marburg gelingt bei der Kulturbühne Weiden eine imponierende Inszenierung des Brecht-Dramas über den "aufhaltsamen Aufstieg".

Machtergreifung

Eindeutige Parallelen

Es ist ein gekonnter Regieeinfall am Ende der Inszenierung, der die Aktualität des Stückes mit enormer Wucht dem Publikum fast schon um die Ohren haut: Eine vermeintliche Zuschauerin protestiert lauthals gegen die Nichtberücksichtigung ihrer Gegenstimme, die sie im hell erleuchteten Saal abgegeben hat. Als ein Sprechverbot keine Früchte trägt, stürmen mehrere Mitglieder des Ensembles von der Bühne, um die Zuschauerin mit Gewalt aus dem Theatersaal zu entfernen. Spürbare Beklemmung im Publikum: So geht es, wenn Macht missbraucht wird und in die falschen Händen kommt. So schnell können demokratische Rechte wie Meinungs- und Wahlfreiheit unter die Räder kommen. Und während eine Demokratie auch rechtsradikales und rechtspopulistisches Gedankengut aushält, ist in der Diktatur - denn nichts anderes ist das System von Arturo Ui - abweichendes Verhalten verboten.Regisseur Matthias Faltz, zugleich auch Intendant des Hessischen Landestheaters Marburg, bringt eine Brecht-Parabel auf die Bühne, in der Geschichtsstunde und aktuelle Tendenzen miteinander verwoben sind. Letzteres vor allem auf subtile Weise, wie die geschilderte Szene beweist. Angesiedelt ist die Geschichte Brechts im Gangstermilieu von Chicago, wo sich Arturo Ui Schritt für Schritt die oberste Machtposition im Karfioltrust, einer Art Vereinigung der Grünzeughändler, sichert - mit Gewalt, Erpressung, Drohungen und einer kleinen Clique von Gefolgsleuten. Der kleine Gauner wird in gut 100 Minuten zum machtgeilen Agitator.Glänzend besetzt ist die Titelrolle mit Thomas Huth, der den schmierigen Emporkömmling bravourös darstellt und alle Facetten des Wahnsinns ausspielt. "Ihr Morden kommt von Herzen! Ihr Verbrechen ist tiefgefühlt wie andrer Menschen Wohltat! Sie glauben an Verrat wie wir an Treue! Es begeistert Sie, Blut zu sehen! Gewalt? Sie atmen auf!", schleudert ihm Betty Dullfeet (äußerst wandelbar: Lisa-Marie Gerl) entgegen, nachdem ihr Ehemann von den Schergen Uis ermordet wurde.Das Milieu, in dem das Brecht-Stück spielt, lässt die personellen Parallelen zur beginnenden Nazi-Zeit eindeutig erscheinen - die verschiedenen Charaktere lassen sich nicht nur Hitler, sondern auch Göring, Goebbels, Röhm und Hindenburg zuordnen. Der im Stück erwähnte Dockshilfeskandal steht für den Osthilfeskandal, der Speicherbrand ist Synonym für den Reichstagsbrand. Am Bühnenrand eingeblendeter Text verknüpft das tatsächliche Bühnengeschehen mit den entsprechenden historischen Ereignissen in der Aufstiegszeit Hitlers.Mit Ausnahme von Thomas Huth und Dogsborough-Darsteller Karlheinz Schmitt übernehmen alle Schauspieler mehrere Rollen. Hervorzuheben ist besonders Sebastian Muskalla, der in seiner Rolle als Schauspiel-Lehrer dem Protagonisten das Sprechen, Gehen und Gestikulieren beibringt. Das Bühnenbild von Harm Naaijer ist gelungen und regt zum Nachdenken an: der Zuschauer sieht eine Wand aus gestapelten hölzernen "Chef-Schreibtischen", auf denen man - je nach Hierarchie - mal ganz oben steht oder ganz unten. Und weit ist es bei diesem Arrangement zum "Schreibtischtäter" auch nicht.Darin integriert sind Bildschirme, auf denen immer wieder das Volkslied "Hoch auf dem gelben Wagen..." zu sehen und hören ist. Der Wagen, der immer weiter rollt und sich nicht aufhalten lässt - eine nicht gerade hoffungsvoll stimmende Deutung der bekannten Schlussworte des Dramas "Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch..." Viel Applaus der Zuschauer, unter denen auch zahlreiche Schüler waren.