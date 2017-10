Brechts satirische Parabel über Hitlers Machtergreifung entsteht 1941 im finnischen Exil, wird zunächst kontrovers aufgenommen und kommt erst 1958 nach Brechts Tod zur Uraufführung.

Großes deutschsprachiges Theater steht am Montag, 6. November (19.30 Uhr), auf dem Spielplan der Kulturbühne in der Max-Reger-Halle: Das Hessische Landestheater Marburg bringt das Bertold-Brecht-Drama "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" auf die Bühne. Die Kulturredaktion hat sich im Vorfeld mit Regisseur Matthias Faltz, zugleich auch Intendant des Theaters, über die aktuelle Bedeutung des Stückes und den Stellenwert Brechts unterhalten.Matthias Faltz: Brecht schrieb das Stück - in nur drei Wochen - im finnischen Exil mit der Intention, dass es in Amerika aufgeführt werden kann. Er traf sich deshalb mit Erwin Piscator im amerikanischen Exil, der wiederum in kürzester Zeit eine amerikanische Übersetzung anfertigen ließ, aber das Interesse der Produzenten war sehr gering und es gab keine Gelegenheit für eine Uraufführung. Nach dem Krieg gab es erst einmal große Widerstände, Hitler und seine Biografie in irgendeiner Form auf satirische Weise zu beleuchten, da es nicht zulässig sei "große Verbrecher, dem Gelächter preiszugeben". Es musste erst zeitlicher Abstand entstehen um sich der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und den historischen Zusammenhängen, der Mitschuld und Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik zu widmen oder, wie bei Brecht, als bissige Satire auf die Bühne zu bringen.Brecht hat für alle Handlungsfiguren des Stückes Bezugspersonen und für die szenischen Setzungen geschichtliche Ereignisse aus der Zeit des Wachsens des Nationalsozialismus bzw. der Machtergreifung Adolf Hitlers. Dass er seine Figuren und Ereignisse im kleinkriminellen Milieu spielen lässt, die Großkonzerne zu Blumenkohlhändlern transferiert, die undurchschaubaren Verflechtungen von Politik und Wirtschaft, die historischen Zusammenhänge in einen überschaubaren Rahmen verschiebt und überzeichnet, macht das Ganze zu einer Satire, die daraus auch ihre Wirkung bezieht.Ja, leider sind die Parallelen erschreckend. Teilweise ist die Wortwahl, die Reden, die Argumentation identisch. Das Spiel mit der Angst, der Unsicherheit der Menschen hat sich keinen Millimeter geändert. Wer am lautesten schreit, dass er weiß, wie die Probleme zu lösen sind, dem wird zugejubelt. Wer genügend Bedrohung ausstrahlt, kommt ohne viel Widerspruch zu seinem Ziel.Ich glaube Brecht polarisiert nach wie vor. Es gibt Spielpläne, wo er ständig und prominent zu finden ist und andere, da sucht man vergebens, weil er für eine Art Theater steht, die abgelehnt wird beziehungsweise antiquiert erscheint. Ich kann nicht sagen, dass es zu wenige Brecht-Stücke gibt, aber ich finde, er hat eine Sprache für das Theater geschaffen, die in ihrer Künstlichkeit das Mitdenken des Zuschauers braucht und er hat mit der Aufforderung zum Epischen eingeladen zum Mitdenken, weniger Mitfühlen - wenn es gelingt, ist der Zuschauer aktiver Teil der Aufführung und das ist doch was.

Bild: Jan Bosch