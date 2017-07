Mit dem "Engel des Herrn", einem aus Südmähren stammenden Lied eines unbekannten Komponisten, begannen Angelika Wild (Sopran) und Monika Lindner (Alt) a capella die dritte Sommermatinee. Die glockenreinen Gesangsstimmen der Damen aus Eslarn waren ein trefflicher Anfang für einen Reigen hochklassiger Musikstücke, bei denen zudem Reinhold Maß (Neustadt/WN) und Willibald Wirth (Floß) als Violinisten glänzten.

Maß und Wirth wirken unter anderem als Orchestermusiker in St. Josef (Weiden) und St. Georg (Neustadt/WN). Mit weit über hundert Zuhörern war das gut halbstündige Kurzkonzert die bisher bestbesuchte Matinee dieses Jahres.Ein liebliches "Pastourelle" und ein Sing-Kanon "Ich will den Herrn loben" würdigte Georg Philipp Telemann, dessen Todestag sich kürzlich zum 250. Mal jährte. Aus der Barockzeit erklangen mächtig die "Fanfares" von Jean-Joseph Mouret. Es folgten zwei getragene Kompositionen von Giulio Caccini und Max Reger, das "Ave Maria" und "Mariä Wiegenlied", bei denen sich die Geiger zur Solobegleitung des Gesangsduetts abwechselten. Heitere Menuette von Joseph Haydn mit Triovariationen von Maß und das harmonische "Pur ti miro" von Claudio Monteverdi leiteten zum klassisch-zeitgenössischen Schlusspunkt mit Werken von Klaus Heizmann und Jeremiah Clarke über. Nach begeistertem Applaus gaben die Interpreten "An die Macht der Liebe" als Zugabe.Ein weiteres "Schmankerl" erwartet die Freunde der Sommermatineen in St. Josef am Samstag, 22. Juli. Dann ist der Chor "Magnificat" aus der Pfarrei der seligen Karolina Kózka in Tarnów (Polen) zu hören.