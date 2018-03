Doch nicht nur der Zirkus beschäftigt die Weidener Kinderbuch- und Mundartautorin in ihrem jüngsten Werk "Der Mond ist aufgegangen - Gute Nacht Geschichten". Im "Sternenmärchen" ist es ein kleiner Stern, der den Menschen auf der Erde in Erinnerung ruft, dass die Liebe ihr Handeln bestimmen sollte - und keinesfalls Hass oder Habgier, wie es so häufig der Fall ist."Der erste Schultag" wird der kleinen Constanze mit einer Barbie-Puppe, einem Buch und Waffeln für die Schultüte versüßt. Dabei zeigt sich am ersten Schultag, dass der Unterricht nicht nur dafür gut ist Lesen zu lernen, so dass die Sechsjährige ihr Buch später selbst lesen kann. Sie findet in ihrer Banknachbarin Nataly auch noch eine neue Freundin. In Gedichten befasst sich Autorin Betti Fichtl außerdem mit dem "Nikolausabend" oder dem "Ostermorgen".Gedichte und Geschichten für Kinder von vier bis zehn Jahren zum Vorlesen und zum selber lesen hat die 77-Jährige nach eigenen Angaben in ihrem jüngsten Werk versammelt. Die gebürtige Weidenerin hat bereits mit elf Jahren ihr erstes Gedicht geschrieben. 1985 erschien ihr erstes Buch "Injiziert", das im Drogenmilieu spielt. 2007 veröffentlichtes sie mit den "Lustigen Kindergeschichten" ihr erstes Kinderbuch, auf das 2010 "Zirkuskinder" folgte. Nach "Unser Vater, der Fernsehstar" ist "Der Mond ist aufgegangen" nun das vierte Werk in Betti Fichtls Kinderbuchreihe."Der Mond ist aufgegangen - Gute Nacht Geschichten" von Betti Fichtl, 118 Seiten, erschienen in der Edition Wendepunkt, Preis 10 Euro.