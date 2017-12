Der Dirigent zeigt deutlich Flagge: An seinem Pult verschmelzen die Bayern- und die Schottlandfahne. Und auch musikalisch erleben die Zuhörer kurz vor Weihnachten grandiose Verschmelzungen zwischen Meisterwerken der Klassik und angelsächsischen Weihnachtsliedern.

Rentier Rudolf zu Besuch

Witze über die Engländer

Bob Ross (nein, nicht der Maler) ist wieder einmal in Weiden. Und mit ihm die elf Solisten der Münchner Philharmoniker, die als Ensemble "Blechschaden" seit über 30 Jahren für ein musikalisches Cross-Over stehen, die Musikgenres miteinander verbinden und zur neuen Einheit werden lassen. Relativ klein, extrem quirlig und einfach schottisch - so lässt sich der 63-jährige Bob Ross kurz und knapp charakterisieren. Und selbstverständlich musikalisch durch und durch sowie immer für einen Witz zu haben.Weihnachten steht natürlich im Mittelpunkt des zweistündigen Konzerts in der Max-Reger-Halle. Die Zuhörer werden von den zehn Blechbläsern, einem Schlagzeuger und ihrem Chef entführt ins "Winter Wonderland", bejubeln frei nach Boney M. "Mary's Boy Child", wünschen "Feliz Navidad" und lassen es endlich mal an Weihnachten so richtig schneien ("Let It Snow", "White Christmas"). Auch Rudolf, das rotnasige amerikanische Rentier, schaut kurz in der Max-Reger-Halle vorbei.Die Blech-Arrangements mit viel Swing überzeugen auf ganzer Linie, da lässt sich herrlich mitwippen und mitsummen. Leicht bekömmliche Klassiker, denen so gar nichts Schweres anhaftet. Zwischendrin haben auch die Musiker die Gelegenheit, sich als Solisten in Szene zu setzen - sogar die Klänge des Alphorns sind dann zu hören. Bob Ross stellt die Musiker allesamt vor - mit "charmanten" Formulierungen wie "Lieber ein Flügelhorn-Solo als ein Gildo-Horn-Solo" oder "Der nächste Musiker kommt aus Niederbayern. Dort gibt es täglich zwei Höhepunkte: Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang." Im Ensemble dabei ist auch ein "Schweizer, der schon in Nordkorea spielen durfte". Wer die Lebensläufe der Musiker studiert, kann darunter auch drei Musikprofessoren entdecken.Das Ensemble spielt sich durch zahlreiche Genres - entsprechend fehlen auch Blech-Arrangements von Händel genauso wenig wie "Kanon" von Pachelbel. Besondere Höhepunkte des Abends sind die schottische Version von Bachs bekannter "Toccata" - "heute ohne Orgel", wie Bob Ross betont - und die "Flügel-Horn-Klänge", die das Ensemblemitglied Franz Unterrainer komponiert hat. Jede der Darbietungen des Abends wird ausnahmslos zu Recht kräftig beklatscht.Zwischendurch präsentiert sich Ross, der mit viel Leidenschaft seine Musiker zu Höchstleistungen führt, als jemand, der nicht mit Witzen geizt - Lieblingsziele sind dabei natürlich die Engländer und der Brexit: "Die Engländer machen immer das, was die Schotten nicht wollen." "Das wird eine große Weihnachtsparty", hat Ross einige Tage vor dem Konzert im Interview mit der Kulturredaktion versprochen. Er und "Blechschaden" haben Wort gehalten.