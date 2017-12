Seit fast dreieinhalb Jahrzehnten begeistern "Blechschaden" und ihr Leiter Bob Ross die Musikwelt - am Donnerstag, 21. Dezember (19 Uhr), kommt die Formation unter dem Motto "Weihnachten mit Blechschaden und Bob Ross" nach Weiden in die Max-Reger-Halle. Zuvor hat sich die Kulturredaktion mit dem schottischen "Kopf" des Blechbläser-Ensembles unterhalten.

Bob Ross: (lacht) Das ist der Wahnsinn, das werde ich immer gefragt. Der größte Unterschied: Er lebt nicht mehr, ich lebe. Mit dem Bayerischen Fernsehen habe ich die Reihe "Musikgeschichten mit Bob Ross" gemacht. Mein Produzent hatte vorher auch die Sendungen mit dem Maler Bob Ross eingekauft. Dann hat er eines Tages meinen Namen gehört und mich gefragt, ob ich so etwas Ähnliches machen würde - natürlich mit Musik. Bob Ross hat mir also dabei geholfen, Geld zu verdienen.Brass-Musik ist die dritte Nationalsportart in Schottland - nach Fußball und Sex. Der Stellenwert ist immens. Ihre Wurzeln hat die schottische Blasmusik in den Bergarbeiter-Siedlungen, wo die ersten Kapellen Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden. Sie waren quasi der Ausgleich für die harte Arbeit in den Kohlegruben. Die gibt es heute praktisch nicht mehr, aber die Kapellen sind noch da.Wir waren ja schon einige Male in Weiden und haben auch viele Stammzuhörer, die in etwa wissen was kommt. Es wird das etwas andere Weihnachtskonzert werden. Bezeichnen wir es einfach als eine Art Weihnachtsparty - auch mit stillen Momenten, aber vor allem mit viel Fröhlichkeit.Es gibt nur gute Musik oder nicht so gute Musik, egal, ob klassisch oder Pop. "One Moment in Time" in Blech klingt genauso wertvoll wie eine Bruckner-Symphonie.Nur für Unterhaching! Ich war immer für die Kleinen. Den Verein habe ich in den 80ern entdeckt, als meine Kinder noch klein waren. Ich bin mit denen durch Höhen und Tiefen gegangen. Und wenn es passt, habe ich dort meinen Platz im Stadion. Das ist wie eine Familie.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de sowie Abendkasse.