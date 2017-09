Weiden/Amberg. Brigitte Traeger hat sich ein Herzensanliegen erfüllt: Zum Jubiläum "100 Jahre Fátima" hat sie eine CD herausgebracht. Der einstige Volksmusikstar präsentiert "Fátima - Ave Mutter sei gegrüßt" am Sonntag, 1. Oktober, um 17.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Amberg.

Vor 100 Jahren, vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917, erschien in Portugal die Gottesmutter sechsmal den drei Hirtenkindern Jacinta, Francisco und Lúcia. Bei den Erscheinungen teilte die Himmelsmutter den Kindern und der Welt wichtige Botschaften mit.Die Marienverehrerin Traeger will mit ihrer außergewöhnlichen Stimme in 13 wunderschönen Marienliedern wie "Ave Mutter, sei gegrüßt", "Ave von Fátima", "Am dreizehnten Maien", "Es blüht der Blumen eine", "Maria zu lieben", "Da knie ich, Maria, vor deinem Bild" oder "Unsere Herrin, Jungfrau Maria" und mit Texten von Theresia Ellinger, die von den Erlebnissen der Seherkinder berichten, den Menschen die Botschaften der Gottesmutter nahebringen.Das Booklet der CD enthält die Texte zum Mitsingen, einen Kurzbericht über die Erscheinung des Engels und der Mutter Gottes sowie zum Leben der Hirtenkinder. Wer am Sonntag bei der Premiere nicht dabei sein kann, hat am Sonntag, 15. Oktober, in Weiden Gelegenheit. Traeger gibt noch einmal ihr Marienkonzert um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Weiden auf. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Schreier in der Heidestraße 12 in Weiden.