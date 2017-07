"Merhaba" - das bedeutet so viel wie: herzlich willkommen. Am Sonntagnachmittag galt das beim Tanz in brütender Hitze im Max-Reger-Park. Temperaturen wie im Orient, wo die Vorführungen spielten. Die Bauchtanzgruppe "Merhaba" und ihre Freunde präsentierten sich bei der Sommerserenade mit anmutigen Bewegungen und getanzter Lebensfreude. Durch das Programm führte Kulturamtschefin Petra Vorsatz. Die Show setzte auf kunterbunte Akzente, spielte sowohl in Nordafrika wie im Mittleren Osten und Indien. Auch feuriger, spanischer Flamenco kam zum Einsatz. Die Leitung hatte Kerstin Sixl, die als Jimra, was so viel wie die Widerspenstige bedeutet, selber eifrig mitttanzte. Das Publikum, das schattige Plätzchen bevorzugte, ließ sich verzaubern von bunten Farben und orientalischen Klängen aus der Blechdose. Bild: Kunz