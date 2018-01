Die Show heißt "Immer wieder sonntags", doch in Weiden gastiert sie an einem Donnerstag: Am 1. Februar will der Tross um Stefan Mross Schlager- und Volksmusik-Fans in die Max-Reger-Halle locken. Mit dabei sind ab 19.30 Uhr unter anderem Angela Wiedl und "Die Cappuccinos". Und auch Mross selbst will seine größten Hits schmachten und das eine oder andere Trompetensolo beisteuern. Karten gibt es unter anderem bei Oberpfalz-Medien oder bei nt-ticket.de.

Zur Einstimmung verlosen wir CDs der beteiligten Künstler: "Russisches Gold" von Ronny Weiland, "Sinfonie der Berge" von Angela Wiedl, "Die schönsten Schäferlieder" der "Schäfer" und "Wie geil ist das denn?" von den "Cappuccinos". Wer teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Sonntags", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Dienstag, 23. Januar, 10 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!