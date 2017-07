Stimmgewaltig präsentierte sich der Chor Magnifikat aus der Pfarrei der seligen Karolina Kòzka am Samstag bei der vierten Sommermatinee in St. Josef. 4 Männer, 17 Frauen, dazu ein exzellenter Janusz Kaczor an der Orgel und ein fröhlich, aber mit großer Verve dirigierender Kaplan Bartosz Bak aus Tarnów (Polen) brachten Kirchenlieder in polnischer und lateinischer Sprache zu Gehör.

Durch Vermittlung des neuen Kirchenmusikdirektors von St. Josef, Piotr Pajak, waren die Musiker aus dem Städtchen in der Nähe von Krakau nach Weiden gekommen. Sie verbanden ihre Darbietung mit der Einladung zum Besuch ihrer Heimat. Werbematerial für Tarnòw und die ebenso sehenswerte Region darum lag auf. Nach einem einleitenden "Haleluja" hörten die fast hundert Besucher unter anderem "U Ciebie Boze schronienie me" ("Herr, ich suche Zuflucht bei dir") von Jan Galuszka. Mit kräftige Stimmen lobten die Sänger den Herrn mit Charles Gounods "Laudate Dominum".Mit einer starken Orgel-Improvisation bewies Janusz Kaczor, dass er auch an der mächtigen Eisenbarth-Orgel gut zurechtkam. Nach stehenden Ovationen der begeisterten Besucher gaben die polnischen Gäste gerne eine kurze Zugabe. Die Sommermatinee am Samstag, 29. Juli, nach dem Zwölf-Uhr-Läuten der Josefskirche wird der langjährige Kirchenmusikdirektor Luis Denz an der Orgel zusammen mit Sängerin Klara Grusová gestalten.