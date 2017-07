Zusammenhalt fördern und sich vor internationaler Kulisse bewähren: Darum ging es den 50 Sängern von "Singing Witt", die mit Pianist und Organist Peter Kosmus zur ersten Auslandsreise des Chores nach Wien aufbrachen.

Auf dem Programm stand zunächst ein Konzert in der Peterskirche. Und auch hier erwiesen sich die Oberpfälzer als Zuhörermagnet: Rund 450 Gäste zeigten sich in der überfüllten Kirche begeistert. Ausruhen konnte sich der Chor danach aber kaum: Tags darauf durfte er die Mittagsmesse im Stephansdom mitgestalten und dort anschließend ein Konzert geben. Auch hier bekamen die Oberpfälzer vor einigen Hundert Besuchern schließlich viel Applaus - und waren dadurch so euphorisch, dass sie spontan noch ein Straßenkonzert dazugaben, abermals umringt von einigen Hundert Zuhörern. Die Sänger berichten, sie nehmen von der unvergesslichen Reise viel Wiener Schwung in die Oberpfalz mit. Auch zu ihrem nächsten Konzert an diesem Freitag im Kloster Speinshart, das allerdings bereits ausverkauft ist.