Jazz in der Sünde? In Weidens Pop-Up-Club? Die Zweifel werden schnell vom Kontrabass weggezupft. Das Chris Gall Trio liefert am Donnerstagabend einen galaktischen Auftritt ab, irgendwo im musikalischen Milky Way.

Zum Glück liest Chris Gall nicht nur Noten. Der 42-jährige Pianist aus München greift gerne auch zum Buch, zuletzt zum kultigen "Per Anhalter durch die Galaxis." Das Werk von Douglas Adams inspiriert den Musiker zur neuen CD "Cosmic Playground". Ab Februar 2018 erhältlich, die Songs in der Sünde welturaufgeführt. Ein galaktisch schöner Abend. Entspannt, euphorisch, ekstatisch.Diese vielen kleinen Lichter im wieder einmal ausverkauften Club im Hinterhof des Josefshauses passen wie gemalen zu den Klängen des Jazz-Trios. Chris Gall am Klavier, sein Bruder Peter am Schlagzeug und der wunderbare Henning Sieverts am Bass machen den Jazz durchaus irdisch. Da klingt nichts abgehoben, nichts krampfhaft verspielt, nichts elitär. Das swingt, das groovt, das lässt auch Spielraum für ganz ruhige Momente. Und das Publikum geht ebenso aufmerksam wie begeistert mit. Chris Gall erzählt berührend nah die Anekdoten zu seinen Liedern. Ob es die Geschichte zu "Arthur Dent Knows " ist, einer der schrägen Typen aus Adams Roman oder der musikalische Wegweiser "Follow The Milky Way And Than Turn Left". Die Kombo vermittelt einen unglaublichen Spannungsbogen, mit jeder Menge Zwischenapplaus bedachte Soli. In ungeahnte Sphären entführt Gall die Zuhörer mit der Coversion von "Sea Lion Woman". Durch Nina Simone bekannt geworden, von der Sängerin Feist interpretiert und von den Münchener Jazzern mit ordentlich Schmackes aufgepeppt. Das ist "Jazz alive and kickin", wie die britische Presse ihn feiert. Musik als Weltkulturerbe nimmt sich Gall mit John Lennons "Across The Universe" ebenso vor wie "Yorke's Guitar", eine Hommage an den Gitarristen Thom Yorke von Radiohead. Den krönenden Abschluss markiert "Seven Beat Strut" mit eingängigem Hauptthema, die einmal mehr das Können von Gall und seiner Mitstreiter unterstreicht.In der Jazz-Szene ist Chris Gall kein Unbekannter. Mit "Piano Solo" hat er vor knapp zehn Jahren Aufmerksamkeit erregt. Mit seiner Mischung aus Jazz, Indie-Rock und Weltmusik begeistert er seitdem als Bandleader das Publikum vom Jazzfestival Montreux bis zur Jazzbaltica, dem Jazzfest Bonn oder den Stuttgarter Jazz Open. Als Special Guest reiste er mit Quadro Nuevo nach Buenos Aires und wirkte bei ihrer aktuellen CD "Tango!" als Pianist, Komponist und Arrangeur mit, die bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung im Jahr 2015 den Deutschen Jazz Award erhielt.Nicht zuletzt seit seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Indie- Sänger und Produzenten Enik bewegt sich Chris Gall mit dem Ruf eines Stilpiraten und Freibeuters durch die Musiklandschaft. Jetzt führt ihn der Weg nach Weiden. Ein neues Experiment in der "Sünde", ein neuer Volltreffer.