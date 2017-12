"Clones of Rock"-Festival in Weiden

"Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter." Das wäre ein toller Titel für das "Clones of Rock"-Festival, das am Wochenende lief. Rock, Nu-Metal, Heavy-Metal. Es sind Sounds, die mit eisernen Löffeln geschlagen werden und bei denen nicht nur die Ohren klingen, sondern sich auch vermehrt Jacketkronen lockern.

Die Veranstalter hatten am Samstag, 16. Dezember, vier Kapellen-Klone einbestellt. Den Anfang machen die "Rebel Monster" aus Holzhausen. Sie identifizieren sich mit der dänischen Gruppe "Volbeat". Rock 'n' Roll wurde ja immer gern mit Country kombiniert. Aber Punkrock mit Blues? Ob das aufgeht? Die "Volbeat"-Coverband schafft die Hürde locker, weiß mit viel Progressivität und "Elvis Metal" zu beeindrucken. "Guitar Gangsters" eben. Das "Vol" steht übrigens für Volume, also für die Lautstärke.Aus dem schönen Italien kommen "Living Theory", die in metallischer Hinsicht die Stiefel-Antwort auf die US-Band "Linkin Park" sind. Bei den harten Linkin-Park-Fans, die bierselig mitgrölen, lassen sie wirklich keine Wünsche offen. Die Jungs liefern den Leuten eine bombastische Show. Das Konzert ist restlos ausverkauft. Eine gute Idee, die Bühne diesmal an der Nordwand der Halle zu platzieren. Das verlängert den Zuschauerbereich. Wäre die Halle ein "Castle of Glas", wie die Italiener in einem Song fordern, sie würde jetzt schon bersten.Ab 22 Uhr kommt Kult: Nicht nur für Weiden und Umgebung, nein, weltweit. "Rock or bust". AC/DC ist schon eine sonderbare Band. Sie spielt den authentischsten Heavy Metal. Und einer von ihnen tut das in Schuluniform. "High Voltage". Der abgefahrene Klon "AC/DX." stemmt das, macht die Max-Reger-Stadt für kurzweilige anderthalb Stunden mit "Whole lotta Rosie" und "Bad Boy Boogie" zur "Sin City". Starkstrom-Musik, Feuerfontaine, Shouts, Screams, obendrein bunte Lichtschwaden und intensive Lautstärke. Ein Live-Act vom Allerfeinsten.Diesmal sind nicht "AC/DX.", sondern die Weidener Kollegen von der Rammstein-Tribute-Band "Weissglut" die Finalisten, die gegen Mitternacht die Bühne erklimmen und das "Bett in Flammen" setzen. Ja "Waidmanns Heil"! Mit imposanter und überhaupt nicht langweiliger Show und Songs wie "Du hast", "Feuer frei" oder "Bück dich" setzen die Männer auf Feuermäntel sowie auf ausgefeilte Pyrotechnik, wie Flammenwerfer und Feuerbögen. Einfach ein flammender Schlusslauf.