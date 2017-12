Von wegen staade Zeit: Die "Clones of Rock" haben am Samstag in der Mehrzweckhalle mächtig aufgedreht. Den Anfang machten die "Rebel Monster" aus Holzhausen, eine "Volbeat"-Coverband. "Living Theory" waren die Antwort auf "Linking Park". "AC/DX." als Cover-Legende der fast gleichnamigen Megastars gaben "Highway to Hell" und mehr zum Besten. Den Schlussakkord setzte gegen Mitternacht die Rammstein-Tribute-Band "Weissglut". Die Mehrzweckhalle war ausverkauft. (Bericht folgt) Bild: Kunz