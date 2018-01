Zum Vormerken: Die "Danceperados of Ireland" bringen am Samstag, 12. Mai , um 20 Uhr, irische Stimmung in die Weidener Max-Reger-Halle. Bereits der Name dieser Tanzshow versinnbildlicht die Begeisterung für den irischen Stepptanz. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt sie "Die Tanzwütigen". Ja, die Iren können das Tanzen, Singen und Spielen nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Um Whiskey geht es in der Tanzshow, aber nicht nur als Getränk, sondern auch um dessen politisch-wirtschaftliche Komponente. Die Iren tranken oft um Unterdrückung, Hunger und Perspektivlosigkeit zu verdrängen. Die Kolonialherren wussten genau, dass Menschen, die an der Flasche hängen, einfach zu beherrschen sind. Viele Arbeitsplätze hingen vom Wohl der Whiskeyindustrie ab. Karten gibt es bei NT-Ticket, www.nt-ticket.de. Bild: exb/Danceperados