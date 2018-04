Es soll ein "hochprozentiger" Auftritt werden, wenn die "Danceperados of Ireland" nach Weiden kommen. Denn die Tanztruppe erzählt die interessante Kulturgeschichte der irischen Whiskeybrennerei vom 7. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Sie nennen sich "Danceperados of Ireland" und gastieren am Samstag, 12. Mai (20 Uhr), mit ihrer Stepptanz-Show in der Weidener Max-Reger-Halle. Eine auf traditionelle Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin - also in Irland - zu sein. Die Kulturredaktion hat sich mit dem künstlerischen Leiter Petr Pandula unterhalten.Petr Pandula: Es ist ein Wortspiel. Es soll auf Desperados anspielen. Durch die Verbindung mit "Dance" wird dann so etwas wie "die Tanzwütigen" daraus. Der Name zeigt unsere Leidenschaft für den irischen Stepptanz.Es geht um die Kulturgeschichte des irischen Whiskeys vom 7. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Wie es den Whiskey-Herstellern so ging, hing immer ab von der politischen Lage in Irland ab. Daher kann man an Hand des Whiskeys auch sehr viel über die irische Geschichte erfahren, mit allen Höhen und Tiefen. So beispielsweise von unfairen Steuern durch die englischen Kolonialherren, die die Brenner in den Untergrund treiben, wo sie zu Widerstandskämpfern werden. Wir machen auch einen Schwenk in die USA und in die Zeiten der Prohibition, des Schmuggels und der illegalen Bars.Einen ganz großen. Wir haben im Gegensatz zu anderen Shows eine echte Live-Band mit sechs Musikern dabei. Wir benutzen nie Playback, alles ist live und das spüren auch die Zuschauer. Wenn man schon so virtuose Musiker dabei hat, dann sollte man sie auch unbedingt live spielen lassen. Zudem führen unsere Musiker auch durch die Show und geben Einblick in die Hintergründe - oft mit viel Schalk im Nacken.Ja, das haben sie. Viele haben schon mit vier Jahren angefangen zu steppen oder ihr Instrument zu lernen. Wir haben ein Dutzend Weltmeister oder All Ireland Champions dabei. Aber das so berühmte irische Lebensgefühl hat viele Facetten und wir sind auf der Hut, dass wir nicht Klischees bemühen.Durch die industrielle Revolution ging viel an ländlicher Kultur in Deutschland verloren. Die Menschen zogen vom Land in die Großstädte und ließen ihre Tradition hinter sich. In Irland war dem nicht so. Daher freuen sich die Mitbürger hier, dass es so was noch woanders in Europa gibt. Zudem hatten beide Nationen mit England einen gemeinsamen Gegner. Der irische Kampf um Unabhängigkeit wurde durch das Kaiserreich unterstützt.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter % 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und Abendkasse.