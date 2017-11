Die Konzerte des Förderkreises für Kammermusik - Weidener Meisterkonzerte in der Max-Reger-Halle gehen am Sonntag, 26. November (17 Uhr), in die zweite Runde dieser Saison. Sie machen diesmal ihrem Namen besondere Ehre: zu Gast ist eines der herausragenden Streichquartette unserer Zeit, das Artemis-Quartett.

Das Quartett hat sich 1989 in Lübeck formiert, ist in Berlin sesshaft, alle Vier unterrichten als Professoren an der Universität der Künste. Die Violinen spielen Vineta Sareika und Anthea Kreston, die Bratsche der gebürtige Augsburger Gregor Sigl, das Violoncello Eckart Runge. Der große Durchbruch des Ensembles war 1996 der Gewinn des 1. Preises beim ARD-Wettbewerb. Die Kulturredaktion sprach mit dem Cellisten des Quartetts, Eckart Runge.Eckart Runge: Da wären als äußerlicher Anlass erst einmal CD-Einspielungen zu nennen, es gibt aber tieferschürfende Zusammenhänge: Alle drei Werke sind hoch emotional, alle drei stehen im Zusammenhang mit den Frauen der Komponisten. Mendelssohn war 1838 beim Quartett Nr. 3 D-Dur op. 44/1 wie im Rausch seiner Flitterwochen, er war überwältigt von sonnig-überschwänglichen Gefühlen. Robert Schumann hat sich bekanntlich immer mit seiner Frau Clara (sie komponierte selbst) über seine Musik ausgetauscht, so auch 1842 beim a-Moll-Quartett op. 41/1.Das Quartett Nr. 7 fis-Moll op. 108 aus dem Jahr 1960 von Dmitri Schostakowitsch ist geprägt von dem erschütternden Schicksalsschlag, dem Tod seiner Frau Nina Veruschka, es ist ein konzentriertes, knappes Werk, das alles auf den Punkt bringt, in seiner Düsterkeit ein diametraler Gegensatz zu Mendelssohns euphorischen Emotionen.Wir arbeiten demokratisch in dem Sinne, dass da keiner die anderen dominiert, auch nicht wie oft die 1. Geige. Wir erlauben uns viel klanglichen Individualismus, wir streben nicht nach einem allzu homogenen "Chorklang", wir wollen nicht "wie EIN Instrument" klingen, wir verstehen uns eher als ein Solistenensemble. Wir wollen einen dreidimensionalen Quartettklang mit klar individuell profilierten Stimmen, ein Relief statt eines Bildes. Spieltechnisch kommen wir aus der westeuropäisch-russischen Streichertradition, derzeit können wir auf alten italienischen Instrumenten spielen.